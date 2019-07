Il Liverpool blinda Salah | pronto un contratto da faraone CIFRE E DETTAGLI

Fonte : calcioweb.eu

(Di sabato 20 luglio 2019) Ilha deciso dire la sua stella: secondo quanto riferisce il ‘Sun‘, i reds avrebbero intenzione di rinnovare ila Mohamed, reduce da un risultato deludente in Coppa d’Africa con il suo Egitto. Ma non solo, le nuoveche il calciatore andrebbe a guadagnare sarebbero da vero ‘’: come riferisce il quotidiano inglese, l’offerta per l’attaccante egiziano sarebbe di 25 milioni a stagione, il che lo farebbe il giocatore più pagato della Premier League. Nel frattempo, il tour delnegli Stati Uniti si è aperto con una sconfitta: 3-2 del Borussia Dortmund allo stadio Notre Dame di South Bend, nell’Indiana. Davanti a più di 40.000 spettatori, la difesa dei Reds è stata sorpresa da Paco Alcacer al 3′, prima che Harry Wilson pareggiasse per i campioni d’Europa al 35′. In ...

