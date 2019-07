Europei Atletica Under 20 – Edoardo Scotti è il nuovo campione europeo dei 400 metri

Atletica - Europei Under 20 2019 : Larissa Iapichino in finale con la miglior misura - Eloisa Coiro ai piedi del podio negli 800m : Si è conclusa anche la terza giornata degli Europei Under 20 2019 di Atletica leggera, in corso di svolgimento a Boras (Svezia). Dopo le tre medaglie arrivate nella serata di ieri, la spedizione azzurra ha incrementato ulteriormente il proprio bottino grazie all’oro di Edoardo Scotti nei 400m ed al bronzo di Mattia Donola nei 200m, dimostrandosi particolarmente competitiva nel settore della velocità. Nell’ultimo atto in programma ...

Atletica - Europei Under 20 2019 : Edoardo Scotti medaglia d’oro nei 400 metri! Mattia Donola di bronzo nei 200 metri : La velocità continua a regalare soddisfazioni alla spedizione italiana agli Europei Under 20 2019 di Atletica leggera, in corso di svolgimento a Boras (Svezia). Dopo la spettacolare doppietta con Vittoria Fontana e Lorenzo Paissan nella distanza più breve, la seconda giornata ha regalato altre due prestigiose medaglie: Edoardo Scotti ha conquistato il titolo continentale nei 400m, mentre Mattia Donola si è aggiudicato il bronzo sui 200m. La ...

Atletica – Campionati Europei U20 : Larissa Iapichino in finale nel lungo - bene anche gli altri azzurri oggi in gara : Domattina l’atleta azzurra tornerà in pedana per la finale alle 11.18 per tentare l’assalto ad una medaglia Basta un salto a Larissa Iapichino per centrare la finale del lungo agli Europei under 20 di Boras. L’azzurrina apre la giornata con 6,50 e oltrepassa la misura richiesta per la qualificazione diretta (6,35), con un vento alle spalle di +1.0. Domattina tornerà in pedana per la finale alle 11.18. Dopo la straordinaria ...

Atletica leggera - Europei under 20 2019 : show italiano sui 100 metri. Oro per Vittoria Fontana e Lorenzo Paissan : Giornata da ricordare, più unica che rara: l’Atletica italiana si esalta agli Europei under 20 di Boras, in Svezia, volando nei 100 metri sia al maschile che al femminile e portandosi a casa due clamorose medaglie d’oro. I protagonisti sono Lorenzo Paissan e Vittoria Fontana: due velocisti che in terra scandinava fanno salire il tricolore sul gradino più alto del podio. La performance più esaltante è quella di Fontana tra le donne. ...

Atletica – Campionati Europei U20 : doppietta azzurra nei 100 metri - Fontana e Paissan conquistano la medaglia d’oro : Vittoria Fontana e Lorenzo Paissan vincono la gara dei 100 metri ai Campionati Europei U20 in corso di svolgimento a Boras Straordinaria doppietta senza precedenti per l’Italia nei 100 metri ai Campionati Europei under 20 di Boras, in Svezia. Due azzurri conquistano la medaglia d’oro: Vittoria Fontana con 11.40 (+0.8) riesce anche a migliorare il record nazionale juniores, a trent’anni esatti di distanza, dopo averlo eguagliato ieri in ...

Atletica – Campionati Europei U20 : domani si comincia - 27 gli azzurri impegnati nella prima giornata di gare : La città di Boras ospiterà i Campionati Europei U20 di Atletica, grande attesa per gli azzurri impegnati nella manifestazione Una scritta gigante, stile murales, sulla parete della zona riscaldamento che costeggia il rettilineo opposto: è composta dalle cinque lettere di “Boras” e dà il benvenuto nella cittadina svedese vestita da capitale dell’Atletica giovanile europea. È la vigilia azzurra degli Europei under 20, in Svezia, non lontano ...

Atletica - Europei Under 20 2019 : le speranze di medaglia dell’Italia ed i giovani azzurri da monitorare. Attesa per Larissa Iapichino : Dopo la conclusione della rassegna continentale U23, si apre domani un altro appuntamento di primo piano del calendario internazionale per l’Atletica giovanile: da giovedì 18 luglio a domenica 21 luglio lo Stadio Ryavallen di Boras, in Svezia, accoglierà infatti gli Europei U20 2019. La spedizione italiana sarà composta da 74 atleti e punterà a migliorare il bottino conquistato nella passata edizione svoltasi a Grosseto nel 2017. Le speranze di ...

Atletica - Larissa Iapichino : “Agli Europei Under 20 ho ambizioni - ma sono consapevole di essere la più giovane” : La Nazionale italiana Under 20 di Atletica è partita alla volta di Boras, città svedese dove sono in programma gli Europei: tra i 74 azzurrini in gara da giovedì, ben 17 hanno preso parte ai Mondiali dello scorso anno. L’Italia cerca la riconferma con tre atleti a podio a Grosseto nella scorsa edizione della rassegna continentale, ovvero Edoardo Scotti (oro con la 4×400, ma in Svezia avrà tre compagni diversi), Carolina Visca (argento ...

Atletica - Europei Under20 2019 : il calendario e le date giornaliere. Programma - orari e tv : Prenderanno il via il prossimo 18 Luglio gli Europei Under 20 di Atletica che si disputeranno a Boras in Svezia. Saranno 75, di cui 41 uomini e 34 donne, i giovani azzurri che prenderanno parte alle gare che termineranno domenica 21 Luglio. Ci si attende molto dalle giovani leve dell’Atletica nostrana e di certo l’Italia ha importanti carte da giocare in ottica medaglia. Di certo il nome di Larissa Iapichino, figlia della ...

Atletica - Europei Under 23 2019 : Brayan Lopez bronzo sui 400 metri - abbuffata di finali. Sottile vola in alto : Arriva la quarta medaglia per l’Italia agli Europei Under 23 di Atletica leggera che si stanno disputando a Gavle (Svezia), Brayan Lopez ha conquistato il bronzo sui 400 metri con l’interessante tempo di 46.16 (nuovo personale). Il 22enne piemontese ha migliorato di 18 centesimi il crono della semifinale e si è dovuto arrendere al cospetto soltanto del francese Fabrisio Saidy (45.79) e del britannico Cameron Chalmers (45.92). ...

Atletica – Campionati Europei U23 : Italia ancora sul podio - Brayan Lopez conquista il bronzo nei 400 metri : Nella terza giornata brilla la medaglia di bronzo nei 400 metri di Brayan Lopez, che si migliora per la seconda volta in due giorni con 46.16 talia ancora sul podio nei Campionati Europei under 23 di Atletica a Gavle, in Svezia. Nella terza giornata brilla la medaglia di bronzo nei 400 metri di Brayan Lopez, che si migliora per la seconda volta in due giorni con 46.16. Un nuovo progresso del 22enne piemontese, togliendo 18 centesimi al ...

Atletica - Europei Under 23 2019 : doppio bronzo per l’Italia - Gabriele Chilà e Sara Fantini festeggiano : Gabriele Chilà ha conquistato la prima medaglia per l’Italia agli Europei Under 23 di Atletica leggera che si stanno disputando a Gavle (Svezia). Il 21enne calabrese, tesserato per la Studentesca Rieti Milardi, si è reso protagonista di un bel balzo ed è atterrato a 8.00 metri (+ 0.5 m/s di vento) riuscendo così a mettersi al collo la medaglia di bronzo nel salto in lungo venendo battuto dal greco Miltiadis Tentoglu (8.32) e dallo spagnolo ...

Atletica – Campionati Europei U23 - si alza il sipario sulla rassegna di Gavle : il programma completo : La squadra azzurra ieri ha preso confidenza con l’impianto che ospiterà le gare, accolta da un clima gradevole: sole e una temperatura sopra i 20 gradi Countdown terminato a Gavle, in Svezia, per i Campionati Europei under 23 di Atletica che prendono il via oggi, giovedì 11 luglio, con quattro giornate fino a domenica. La squadra azzurra ieri ha preso confidenza con l’impianto che ospiterà le gare, accolta da un clima gradevole: sole e una ...