Napoli | dramma a Mergellina | 22enne si lancia dal settimo piano | morta sul colpo

(Di venerdì 19 luglio 2019) Una tragedia assurda si è verificata nella giornata di ieri nel quartiere, in via Fedro, nel pieno centro di, dove una studentessa di 22 anni, le cui generalità non sono state ovviamente diffuse, ha deciso di farla finitandosi daldella palazzina in cui abitava. I motivi del folle gesto della giovane sono tutt'ora al vaglio degli inquirenti, ma, secondo quanto si apprende dalle prime indiscrezioni che giungono dalla Campania, pare che all'origine del suicidio ci sia un forte stato di depressione, molto probabilmente dovuto alla perdita del fratello, anche lui morto suicida. Sconvolti i passanti Come detto, ilsi è consumato in una zona piuttosto centrale del capoluogo partenopeo. Secondo quanto riferisce la testata giornalistica online, Fan Page, pare che alla tragedia abbiano assisto numerosi passanti, e anche la gente che era affacciata ...

