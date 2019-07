LIVE Tuffi | Mondiali 2019 in DIRETTA | Yang Jian in vetta dopo la quinta rotazione nella

LIVE Tuffi - Mondiali 2019 in DIRETTA : Yang Jian in vetta dopo la quarta rotazione nella semifinale dai 10m - spettacolo cinese : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.50: Il brasiliano Souza ottiene con il quadruplo e mezzo avanti raggruppato 83.25 ed è settimo con 332.50 9.49: Il portoricano Quintero con il triplo e mezzo indietro raggruppato ottiene 66.00, per un totale di 300.70 (decimo) 9.47: Il tedesco Massenberg ottiene con il triplo e mezzo rovesciato raggruppato 68.00 ed è decimo in classifica generale 9.46: Il messicano Berlin Reyes inizia la ...

LIVE Tuffi - Mondiali 2019 in DIRETTA : Yang Jian in vetta dopo la seconda rotazione nella semifinale dai 10m. Woo 2° : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.28: L’australiano Rousseau ottiene con il triplo e mezzo rovesciato raggruppato 66.30 e si porta in testa con 271.65 9.27: Inizia la quarta rotazione con il messicano Berlin Reyes che con il triplo e mezzo indietro carpiato ottiene 61.20. Sbaglia il messicano e totalizza 208.60 9.25: E’ il turno del cinese Yang Jian che con il doppio e mezzo avanti carpiato con tre avvitamenti e ...

LIVE Tuffi - Mondiali 2019 in DIRETTA : Yang Jian in vetta dopo la seconda rotazione nella semifinale dai 10m. Daley vicino : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.11: Il portoricano Quintero con il triplo e mezzo ritornato raggruppato ottiene 62.40 e un totale di 179.20 (quarto) 9.10: Il tedesco Massenberg con il triplo e mezzo indietro raggruppato ottiene 42.90. Errore per il teutonico che finisce alla spalle di Rousseau con 158.40 9.09: L’australiano Rousseau ottiene con il triplo e mezzo indietro 70.95 ed è in vetta con 205.35 9.08: Il ...

LIVE Tuffi - Mondiali 2019 in DIRETTA : Yang Jian in vetta dopo la prima rotazione nella semifinale dai 10m. Daley vicino : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8.51: L’australiano Rousseu con il salto dalla verticale ottiene 67.20 e totalizza 134.40 8.48: Il cinese Yang con il triplo e mezzo rovesciato raggruppato ottiene 95.20!! La risposta dell’asiatico e vetta della graduatoria con media del 9.5. C’è anche un 10. Yang Jian in vetta, Daley insegue 8.47: Il britannico Daley con il triplo e mezzo rovesciato raggruppato ottiene ...

LIVE Tuffi - Mondiali 2019 in DIRETTA : inizia la semifinale dei 10m uomini. Daley sfida i cinesi : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8.39: Il britannico Williams ottiene con la verticale, doppio salto mortale e un avvitamento e mezzo 77.40 e balza in testa 8.37: E’ il momento dell’americano Loschiavo che con il triplo e mezzo ritornato raggruppato ottiene 72.00 ed è secondo immediatamente alle spalle di Mialin 8.37: Il russo Mialin con il triplo e mezzo ritornato raggruppato ottiene 76.80: media dell’8.0 e ...

LIVE Tuffi - Mondiali 2019 in DIRETTA : Maicol Verzotto e Riccardo Giovannini eliminati. Alle 8.30 semifinale della piattaforma maschile : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6.27: Appuntamento Alle 8.30 con la semifinale della piattaforma maschile. 06.23: Si è chiusa la qualifica della piattaforma maschile con la vittoria del cinese Yang Jian con 530.10. Seconda posizione per il britannico Thomas Daley (514.60) e terzo per l’altro cinese Yang Hao (503.20). Maicol Verzotto è ventiquattresimo (346.20), mentre Riccardo Giovannini è trentaquattresimo ...

LIVE Tuffi - Mondiali 2019 in DIRETTA : Maicol Verzotto ed il giovane Riccardo Giovannini provano a stupire dalla piattaforma : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma odierno dei Tuffi – Il programma generale odierno Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’ottava giornata dei Mondiali di Tuffi a Gwangju. Oggi ci saranno la qualifica e la semifinale della piattaforma uomini e la finale dei tre metri femminili. Due azzurri al via, Maicol Verzotto e Riccardo Giovannini. L’obiettivo è quello di fare il massimo, perchè da questa ...

LIVE Tuffi - Mondiali 2019 in DIRETTA : Laugher in vetta dopo la quinta rotazione della finale 3m uomini! Xie insegue : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.48: Il coreano Woo Haram con il doppio e mezzo avanti carpiato con tre avvitamenti ottiene 99.45!! 478.80 ed è in vetta 14.47: L’americano Hixon con il quadruplo e mezzo avanti raggruppato ottiene 85.50 per un totale di 449.95 14.45: Il cinese Xie chiude la quinta rotazione con il triplo e mezzo ritornato carpiato con 90.65. 442.85 per lui, secondo con un ritardo considerevole da ...

LIVE Tuffi - Mondiali 2019 in DIRETTA : Laugher in vetta dopo la quarta rotazione della finale 3m uomini! Cao insegue : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.28: Il russo Kuznetsov con il triplo e mezzo rovesciato raggruppato ottiene 57.75. Ottavo il russo con 343.35 14.37: Il tedesco Hausding con il quadruplo e mezzo avanti raggruppato ottiene 91.20!!! 407.40 per il teutonico che vola in testa 14.38: Kolodiy ottiene con il quadruplo e mezzo avanti raggruppato 57.00. 348.30 per lui (sesto) 14.35: Il coreano Woo Haram ottiene con il triplo e ...

LIVE Tuffi - Mondiali 2019 in DIRETTA : Laugher in vetta dopo la terza rotazione della finale 3m uomini! Xie in scia : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.28: Il russo Shleikher ottiene con il quadruplo e mezzo avanti raggruppato 83.60. 288.10 il suo punteggio ed è quinto 14.28: Il messicano Pacheco ottiene con il doppio e mezzo rovesciato carpiato con un avvitamento e mezzo 69.30 ed è terzo con 291.90 14.26: Il colombiano Morales ottiene con il triplo e mezzo indietro raggruppato 68.40 ed è quarto con 286.05 14.25: Il russo Kuznetsov ottiene ...

LIVE Tuffi - Mondiali 2019 in DIRETTA : Laugher in vetta dopo la seconda rotazione della finale 3m uomini! Cinesi inseguono : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.07: Il cinese Xie con il doppio e mezzo rovesciato carpiato con un avvitamento e mezzo ottiene 84.15 ed è terzo con 165.75. Laugher davanti dopo questa seconda rotazione, a precedere Cao e Xie 14.07: Il cinese Cao con l’uno e mezzo rovesciato con tre avvitamenti e mezzo ottiene 92.75!!! Cao è secondo con 174.35 14.06: Il britannico Laugher con il triplo e mezzo rovesciato raggruppato ...

LIVE Tuffi - Mondiali 2019 in DIRETTA : Laugher comincia forte nella prima rotazione della finale 3m uomini! Cinesi inseguono : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.02: E’ il momento del colombiano Morales che con il triplo e mezzo rovesciato raggruppato ottiene 50.75. 134.05 e perde posizioni (sesto) 14.01: Il russo Kuznetsov ottiene con il doppio e mezzo indietro carpiato con un avvitamento e mezzo 66.30 ed è terzo con 149.60 14.00: E’ il momento del tedesco Hasding che con il triplo e mezzo rovesciato raggruppato ottiene 84.00!! 153.00 ...

LIVE Nuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : 18 luglio - staffetta del fondo d’ARGENTO con Paltrinieri! Setterosa ai quarti! Sesto posto per Cerruti/Ferro nel sincro - out nei tuffi Pellacani. In corso la finale da 3m : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della settima giornata dei Mondiali 2019 di Nuoto: si inizierà con la staffetta del Nuoto in acque libere, dove l’Italia è accreditata anche di un posto sul podio, poi si proseguirà con i tuffi alle ore 3.00 italiane con i preliminari del trampolino 3 metri femminile, poi sarà la volta del Nuoto sincronizzato con i preliminari del free combination. tuffi e Nuoto sincronizzato si ...

LIVE Tuffi - Mondiali 2019 in DIRETTA : comincia la finale del trampolino 3m uomini. Non ci sono azzurri : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.42: L’americano Hixon comincerà con un doppio e mezzo avanti carpiato con due avvitamenti (coefficiente di difficoltà 3.4) 13.40: La gara partirà alle 13.45 e sarà l’americano Hixon a dare il via alla finale del trampolino 3m uomini 13.36: Si preannuncia una gara dai contenuti tecnici piuttosto importanti, con Tuffi ad alto coefficiente di difficoltà che, ormai, non accomunano ...