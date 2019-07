Governo | scintille Di Maio-Salvini | poi la retromarcia del leader della Lega

Blastingnews

(Di venerdì 19 luglio 2019) Una corsa precipitosa verso la crisi died il freno azionato bruscamente solo all'ultimo: così è stata vissuta la giornata più convulsa delgiallo-verde, con Matteoche in tarda serata smentiva di voler salire oggi al Quirinale eppure la decisione era stata data per certa: troppi strappi e troppe accuse dagli alleati. Ma se nel pomeriggio ilaveva annunciato la crisi diaffermando che è venuta meno anche la fiducia personale nei confronti di Di, in serata correggeva decisamente il tiro sull'alleato assicurando che non cadrà alcun. Elezioni in autunno? Il ministro che attualmente dimostra maggiormente la propria insofferenza nei confronti die di altri ministri è proprio Toninelli che oggi non parteciperà al consiglio dei ministri sulle autonomie ma per motivi personali, assicura. Il tempo a disposizione per indire ...

