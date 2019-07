Juventus | Perin saluta | “Ringrazio i bianconeri ma ho grande voglia di iniziare”

Juventus - accordo Perin-Benfica : il portiere sarà uno dei giocatori più pagati nella storia del club portoghese : Il portiere italiano si trasferirà dunque in Portogallo, diventando uno dei giocatori più pagati del club lusitano Fumata bianca arrivata, Mattia Perin si prepara a diventare un nuovo giocatore del Benfica. Il portiere ex Genoa ha trovato l’accordo con la società portoghese, in seguito ad un incontro avvenuto oggi tra l’agente Lucci e i dirigenti del club. Perin firmerà un contratto quinquennale, diventando uno dei giocatori ...

Calciomercato Juventus : Icardi a 'fuoco lento' - Perin avrebbe scelto il Benfica : Aspettando de Ligt, il Calciomercato della Juventus non si ferma. È sempre più viva la trattativa per portare a Torino Mauro Icardi che vorrebbe giocare per i bianconeri nella prossima stagione ma è corteggiato anche dal Napoli. La strategia di Paratici è quella di aspettare che il prezzo scenda ancora visto che l’attaccante non è stato nemmeno convocato per la tournèe in Asia dei nerazzurri. Caldo anche il fronte delle uscite con Mattia Perin ...

Calciomercato Juventus : Perin e Matuidi al passo d'addio : La Juventus sta per chiudere anche per De Ligt, domani dovrebbe essere la giornata decisiva. Intanto i bianconeri hanno già preso a parametro zero, Buffon, Ramsey e Rabiot. Inoltre hanno acquistato anche Demiral e Pellegrini per il reparto arretrato, in attesa appunto di ufficializzare l'olandese. Mercato bianconero in fermento anche per quanto riguarda le uscite. Con l'arrivo di Maurizio Sarri sulla panchina bianconera, potrebbero partire anche ...

Juventus - possibili cessioni in ottica lista Champions : tra queste Perin e Cancelo : Il mercato della Juventus, a parte la cessione di Spinazzola alla Roma, ha riguardato soprattutto investimenti in entrata, con gli arrivi di Ramsey, Pellegrini, Demiral, Rabiot e Buffon. Proprio per questo attualmente la rosa bianconera è ricca di giocatori, di potenziali esuberi che potrebbero essere quindi ceduti sul mercato per diversi motivi. Sicuramente uno di questi è il bilancio, la Juventus dovrà necessariamente monetizzare anche per ...

Mattia Perin - la triste parabola : un grande futuro - ma prima della Juventus : All' annuncio ufficiale dell' avvenuto ingaggio, la sensazione immediata e istintiva era stata di perplessità, dettata solamente da questioni di pelle, istinto, pensieri su differenze caratteriali, stilistiche, persino la faccia sembrava non c' entrare nulla. E poco più di dodici mesi dopo, l' appar

Calciomercato Juventus : Higuain - Perin - Zaniolo tra le trattative aperte con la Roma : Il Calciomercato della Juventus si intreccia con quello della Roma. Sono tre i tavoli aperti tra le due società dopo che è andato in porto lo scambio Spinazzola-Pellegrini senza troppe difficoltà. Petrachi sta lavorando per portare nella Capitale Higuain e avrebbe già preparato un’offerta. I bianconeri devono invece cedere Perin per fare spazio al ritorno di Buffon e i giallorossi sono a caccia di un portiere anche se l’ex Genoa non sembra in ...

