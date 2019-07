Sono stati rinviati a giudizio gli otto carabinieri accusati di depistaggio nel caso

Sono stati i media a generare il populismo? : (foto: John Phillips/Life Magazine/The LIFE Picture Collection via Getty Images/Getty Images) Non sappiamo ancora con certezza quale sia stato l’impatto delle fake news sull’ascesa dei populismi in Europa e stati Uniti (e non solo). E neanche si può affermare che la disinformazione sia causata solamente dai social network, considerando quanto anche i quotidiani tradizionali siano più volte cascati nella trappola delle false notizie (da ultimo, ...

Reazione a Catena : I Tre Forcellini Sono stati eliminati : I 3 Forcellini È giunta l’ora di tornare a casa per I Tre Forcellini. Il trio – campione in carica da diverse settimane a Reazione a Catena – è stato eliminato durante la puntata di stasera del game show di Rai1. A battere Alessandro, Simone e Gianluca sono stati I Giù per Su, tre studenti fuorisede al Nord. Raffaele, Giulia e Giuseppe nel gioco determinante dell’Intesa Vincente sono riusciti a indovinare ben 15 parole a ...

Sampdoria - le prime parole di Murillo : “Sono stati due ex a parlarmi bene della piazza” : “Voglio ringraziare il presidente Ferrero e tutti i dirigenti: è un’opportunità bellissima e spero di approfittarne“. Queste le prime parole a Samp Tv del neo difensore della Sampdoria Murillo. “Ho parlato con Di Francesco– prosegue – e ha grande fiducia in me, ma devo lavorare per meritarmela. E’ una grande occasione tornare in Serie A, la Samp è un club con tantissima storia. Arrivo qua con ...

Altro che allarme sicurezza : in Italia gli omicidi non Sono mai stati così pochi : È l’allarme criminalità e insicurezza una delle spinte che ha proiettato Salvini al successo: eppure, il nostro è uno dei paesi più sicuri del mondo. Già gli studiosi lo sapevano, ma il dato è di nuovo confermato dal rapporto sugli omicidi del 2019 appena pubblicato dall’Unodc, l’Ufficio delle Nazio

Cosa succede ora che Sono stati respinti i ricorsi sulle bollette a 28 giorni : La partita è chiusa. Vincono i consumatori, perdono le grandi aziende telefoniche. Sul campo c'era la questione delle bollette a 28 giorni, quelle famose 4 settimane invece che un mese su cui si giocava la fatturazione proposta dagli operatori e che, secondo le associazioni di utenti, era costata cara ai clienti. La battaglia era cominciata con il decreto fisco collegato alla manovra poi convertito con la ...

Sono stati recuperati i corpi di 72 persone che viaggiavano sull’imbarcazione affondata tra il 3 e il 4 luglio a largo della Tunisia : La Mezzaluna Rossa tunisina ha detto che Sono stati recuperati i corpi di 72 persone che viaggiavano sull’imbarcazione affondata tra il 3 e il 4 luglio a largo della Tunisia. Il 4 luglio un peschereccio tunisino si era imbattuto in una

Caso Orlandi : nelle tombe del Campo Santo Teutonico non Sono stati ritrovati resti umani : A Roma, ieri 11 luglio alle ore 11:15 circa sono terminate le operazioni al Cimitero Teutonico, riguardo gli obblighi istruttori del Caso Orlandi. Il direttore della sala stampa vaticana Alessandro Gisotti ha dichiarato che le ricerche hanno dato un risultato negativo, poiché nelle tombe non è stato ritrovato alcun reperto umano. Pietro Orlandi, il fratello di Emanuela è rimasto notevolmente turbato e angosciato per l'insolita vicenda e ha ...

"I figli di Tom Cruise Sono stati indotti da Scientology ad odiare la madre" - assicura Sam Domingo : Sam Domingo, la nuora del tenore Placido Domingo ed ex membro di Scientology, ha rivelato particolari choc sulla setta. La donna ha passato 22 anni nella setta di Ron Hubbard e ha vissuto a stretto contatto con Tom Cruise e gli altri adepti: “I figli di Tom sono stati indotti da Scientology ad odiare la madre”, sostiene in un’intervista al Daily Mail.Da bambini i figli della 51enne hanno giocato spesso con Connor e Isabella, i ...

Ci Sono stati grossi incendi negli stabilimenti balneari sulla spiaggia di Catania : Alla Plaia, la spiaggia di Catania, si sono sviluppati oggi diversi incendi che hanno costretto al salvataggio via mare – con gommoni e navi dei vigili del fuoco – di centinaia di persone. Tra loro c’erano anche quaranta bambini, scrive

Incendi - notte di paura nel Trapanese : evacuato via mare villaggio turistico - “ci Sono stati momenti di paura” : “Ci sono stati momenti di paura, ma siamo riusciti a mantenere la calma e a portare in salvo in poco tempo tutti i turisti“: lo ha raccontato all’Adnkronos Leandro Lupo, un animatore del villaggio turistico Calampiso di San Vito Lo Capo (Trapani) che nella notte è stato minacciato da un Incendio. Oltre 400 turisti, come conferma la Prefettura, sono stati fatti evacuare con le barche e i gommoni di Guardia costiera e di privati. ...

Nella notte 47 migranti Sono stati fatti sbarcare a Pozzallo - in Sicilia : Nella notte tra lunedì e martedì sono stati fatti sbarcare a Pozzallo, in provincia di Ragusa (Sicilia), 47 migranti soccorsi nel canale di Sicilia da una motovedetta della Guardia costiera italiana. Il Quotidiano di Ragusa ha scritto che i migranti

Star Wars Jedi : Fallen Order : inizialmente Sono stati considerati come protagonisti un alieno e una donna : Star Wars Jedi: Fallen Order ci permetterà di giocare come uno degli ultimi sopravvissuti Jedi nei panni di Cal Kestis, un uomo a cui verrà chiesto di salvare il mondo intero, qualcosa che abbiamo già visto accadere in molte altre storie.Respawn Entertainment, però, aveva preso in considerazione alcune altre opzioni prima di selezionare Cal come il protagonista principale del gioco, e queste opzioni includevano un alieno e una donna, con ...

Nel weekend ci Sono stati altri due “casi ong” : I migranti a bordo del veliero Alex (foto: -/AFP/Getty Images) L’approvazione del decreto sicurezza bis, per ora, non sta sortendo gli effetti desiderati. Nel weekend altre due navi, il veliero Alex dell’ong italiana Mediterranea Saving Humans e la Alan Kurdi della tedesca Sea Eye, hanno salvato migranti in mare e si sono dirette verso l’Italia. La prima ha deciso di forzare il blocco, prendendo esempio da quanto fatto da ...