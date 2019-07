Sì a Von der Leyen | decisivo il M5s Sovranisti isolati ma Ue spaccata

Commissione Ue - Ursula Von der Leyen presidente : 383 sì - margine risicatissimo. Elezione col brivido : La tedesca Ursula Von der Leyen è la nuova presidente della Commissione Ue. A Strasburgo l'Europarlamento le dà la fiducia con un margine risicatissimo: 383 voti, appena 9 in più sui 374 richiesti. Contrari 327, per 733 votanti complessivi. Passa, dunque, sia pur a fatica la linea di Ppe, socialisti

Chi è Ursula Von der Leyen - il nuovo presidente della Commissione Ue : Via libera sul filo del Parlamento europeo alla nomina di Ursula von der Leyen alla presidenza della Commissione europea. Von der Leyen ha ottenuto infatti 383 voti favorevoli, mentre 327 sono stati i voti contrari. Gli astenuti sono stati 22, una la scheda nulla. Ministro della Difesa tedesco dal dicembre 2013 nonché esponente di punta della Cdu, Ursula von der Leyen è stata considerata a lungo una delle principali candidate al titolo di ...

Commissione Ue - Ursula Von der Leyen eletta con 383 voti : Ursula von der Leyen è la nuova presidentessa della Commissione europea, la prima a ricoprire questo incarico. È stata eletta con 383 voti di popolari, socialisti e liberali, al termine di una giornata iniziata con il suo discorso davanti all’aula di Strasburgo dove ha elencato i punti cardine della sua agenda. Dalla riduzione delle emissioni per rendere l’Europa “il primo continente neutrale climaticamente entro il 2050” ...

