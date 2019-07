Diletta Leotta | primo bacio con Daniele Scardina a Ibiza

Diletta Leotta e Daniele Scardina : il primo bacio (Foto) : La vita da single di Diletta Leotta è durata pochissimo, purtroppo per i suoi numerosissimi fan.Il settimanale Spy, infatti, nei giorni scorsi, aveva annunciato il flirt tra la conduttrice televisiva e radiofonica, volto di DAZN e conduttrice vista quest'anno anche su Italia 1, Fox Life e La7, e Daniele Scardina, pugile di 28 anni, campione del mondo IBF dei pesi Supermedi, noto con il soprannome di King Toretto.prosegui la letturaDiletta ...

La prima foto del bacio con il pugile King Toretto! E' amore tra Diletta Leotta e Daniele Scardina : Dopo tante indiscrezioni sulla nuova love story con Scardina dopo la rottura da Matteo Mammì, ecco la foto che sembra provare come ci sia del tenero tra la conduttrice televisiva e il pugile. King Toretto e la Leotta sono stati paparazzati da Chi mentre si rilassavano in barca al largo di Ibiza. Del resto, i due erano già stati ritratti insieme da Spy, sempre nell'isola delle Baleari, nel corso di una passeggiata in cui lui le teneva il ...

Anna Safroncik è la nuova fiamma dell’ex di Diletta Leotta? - : Luana Rosato Il gossip rumoreggia: dopo la fine della relazione con Diletta Leotta, pare che Matteo Mammì abbia voltato pagina grazie ad una nota attrice, Anna Safroncik Matteo Mammì, ex compagno di Diletta Leotta, pare abbia trovato anche lui un nuovo amore: le indiscrezioni, infatti, svelano che accanto all’imprenditore ci sia l’attrice Anna Safroncik. Sono trascorse solo alcune settimane da quando la conduttrice Sky ha ...

Matteo Mammì - dopo la rottura con Diletta Leotta ha una nuova fiamma? “Weekend di passione in Sardegna con Anna Safroncik” : Matteo Mammì con Anna Safroncik? È l’ipotesi avanzata da Dagospia che ha “beccato” il manager di Sky fresco di rottura con Diletta Leotta mentre si godeva il weekend in Sardegna con l’attrice Anna Safroncik. “I due piccioncini sono spiaggiati in una segreta caletta sarda dove stanno, lontani da occhi indiscreti, consumando un fine-settimana di passione – scrive infatti il sito di Roberto D’Agostino -. ...

W Radio Playa - da oggi su Italia 1 con Diletta Leotta e Daniele Battaglia : W Radio Playa, da oggi, lunedì 15 luglio su Italia 1 alle 14:10, Diletta Leotta, Daniele Battaglia e i Panpers ci porteranno nel cuore dell’estate.W Radio Playa è il nuovo programma di Italia 1 che partirà da oggi alle 14:10 su Italia 1, e ci terrà compagnia ogni giorno – dal lunedì al venerdì – insieme a Diletta Leotta e Daniele Battaglia. La promessa è che il programma ci porterà nel cuore dell’estate.Diletta Leotta e Daniele ...

W Radio Playa : Diletta Leotta e Daniele Battaglia approdano nel pomeriggio di Italia 1 : Diletta Leotta e Daniele Battaglia - W Radio Playa Diletta Leotta e Daniele Battaglia diventano i volti del daytime estivo di Italia 1. I due conduttori, già voci a 105 Take Away su Radio 105, da domani – lunedì 15 luglio – saranno i protagonisti di W Radio Playa, nuova trasmissione quotidiana della durata di circa venti minuti. In onda su Italia 1 dal lunedì al venerdì alle 14.10, Diletta e Daniele accoglieranno nel loro studio ...

Il ritorno dalla vacanza ad Ibiza è… devastante per Diletta Leotta : si torna subito a sudare per una forma smagliante [VIDEO] : Diletta Leotta torna a faticare dopo la vacanza ad Ibiza con Scardina: durissimo allenamento col suo personal coach Dopo la vacanza in una lussuosa barca con la sua presunta nuova fiamma, il pugile Scardina, è arrivato il momento per Diletta Leotta di tornare alla vita di tutti i giorni. Rientrata a Milano, la bella giornalista siciliana si è subito messa al lavoro, faticando in palestra col suo personal trainer. Sensuale anche nella sua ...

Diletta Leotta fotografata a Ibiza con il pugile Daniele Scardina : nuovo amore? : FQ Magazine Francesco Sarcina, “la moglie lo lascia per il suo migliore amico e testimone di nozze: Riccardo Scamarcio” Da che è tornata single, tutti i riflettori sono puntati su di lei: Diletta Leotta tiene banco tra i gossip estivi che sono a caccia di un suo possibile nuovo fidanzato. Questa volta sono stati i paparazzi del settimanale Spy ad ...

Chi è Daniele Scardina - il pugile che avrebbe conquistato Diletta Leotta : Daniele Scardina, soprannominato “King Toretto”, è il pugile che avrebbe fatto breccia nel cuore di Diletta Leotta, presentatrice di DAZN. Campione del mondo IBF, Scardina è amico dei più grandi rapper del momento, da Fedez a Guè Pequeno. Proprio quest’ultimo gli avrebbe presentato l’ambitissima giornalista.Continua a leggere

Diletta Leotta ha una nuova fiamma? Vacanza ad Ibiza con Scardina [FOTO e VIDEO] : nuova fiamma per Diletta Leotta: la giornalista siciliana ad Ibiza col pugile Scardina Dopo la separazione dallo storico fidanzato Matteo Mammì, Diletta Leotta è stata inondata di richieste, messaggini e proposte romantiche. In tantissimi, sicuramente, le avranno mandato messaggi di corteggiamento sui social, e c’è anche chi ha voluto fare il misterioso mandandole fiori con biglietti in codice in radio. Adesso, però, sembra che gli ...