LIVE Nuoto sincronizzato | Mondiali 2019 in DIRETTA | Flamini-Minisini secondi alle spalle

(Di lunedì 15 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.37: Battaglia per il bronzo aperta con i giapponesi Abe e Adachi in acqua 10.35: La coppia cinese si inserisce al quarto posto con il punteggio di 85.5881 (Execution 25.9000, Impression 26.0000, Element 33.6881). Un miglioramento di tre decimi soltanto rispettoqualificazioni 10.32: In gara adesso la coppia cinese composta da Shi e Zhang, quinti nelle qualificazioni 10.30: E’ terzo posto con 86.9235 per la coppia statunitense (Execution 26.3000, Impression 26.5000, Element 34.1245) che si migliora di sei decimi rispettoqualificazioni 10.27: in gara ora la coppia statunitense: May e Vega Figueroa che puntano tutto sul ritmo della musica I’m the best 10.25: Per l’Italia è secondo posto! Restano più o meno invariate le distanze dalla Russia: 908511 il punteggio (Execution 27.5000, Impression 27.4000, ...

