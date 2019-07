De Ligt-Juventus | clamoroso retroscena di mercato | il Barcellona aveva provato ad

Repubblica : “De Ligt trattato dalla Juventus come Messi e Neymar” : Un’operazione spudorata “Un’operazione spudorata” così definisce su Repubblica Fabrizio Bocca l’acquisto di De Ligt. La Juventus ha speso una cifra spudoratamente alta, tale da spazzare via la concorrenza, convincere l’Ajax (70 milioni più bonus), il giovane difensore trattato come Messi e Neymar (7,5 questa stagione e poi 12 netti l’anno per 4 anni) e accontentare il famelico Raiola (10 milioni per il ...

Calciomercato Juventus - le parole di Ten Hag su de Ligt : “L’importante è fare presto” : Ancora conferme sull’imminente arrivo a Torino di Matthijs De Ligt. Il De Telegraph scrive nell’edizione odierna che il 19enne difensore olandese dovrebbe essere presentato domani o dopodomani dalla Juventus. Ormai rassegnato a perdere il suo gioiello è lo stesso allenatore dell’Ajax Erik ten Hag, che dopo l’amichevole disputata ieri contro il Basaksehir in Austria, ha detto: “Sapevamo da molto tempo che ...

Juventus - la borsa corre in attesa di de Ligt : le novità da Piazza Affari : Juventus in evidenza a Piazza Affari. I titoli bianconeri salgono dell’1,9% a 1,6 euro, livello non distante dal massimo di 1,70 euro segnato la scorsa primavera, prima dell’uscita della squadra dalla Champions League. Secondo indiscrezioni di stampa, la squadra di calcio della famiglia Agnelli avrebbe trovato un accordo con l’Ajax per acquistare il giovane difensore de Ligt per una cifra di 70 milioni di euro. ...

De Ligt Juventus - ora è fatta : ecco quando arriverà a Torino : DE Ligt Juventus- Ora è fatta davvero. De Ligt è un nuovo giocatore della Juventus. Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni, e come evidenziato da “Tuttosport“, Juventus e Ajax avrebbero raggiunto un accordo totale per il passaggio in bianconero del centrale olandese. 70 milioni di euro l’offerta juventina, offerta reputata all’altezza dalla compagine olandese. Detto […] More

De Ligt alla Juventus/ Giocatore oggi a Torino - clausola da 150 milioni di euro : De Ligt alla Juventus, il Giocatore è atteso oggi a Torino, mentre domani sosterrà le rituali visite mediche: avrà una clausola da 150 milioni

Calciomercato Juventus : de Ligt - regna l'incertezza sulla data delle visite di rito : Sarebbe ormai vicina alla conclusione la telenovela del Calciomercato della Juventus legata al nome di Matthijs de Ligt. Il difensore sembrerebbe ormai pronto a vestirsi di bianconero, anche se ci sono ancora dei dubbi sul giorno giusto per vederlo a Torino. Secondo la Gazzetta dello Sport, l'olandese prenderà il volo verso l'Italia già nelle prossime ore e forse oggi, lunedì, sosterrà le visite mediche, ultimo atto di ogni trattativa prima ...

Juventus - Zoff benedice de Ligt : “Ha grandi qualità. E’ sulla scia di…”. E su Koulibaly… : Dino Zoff è stato un grande della Juventus. Matthjis de Ligt punta a diventarlo. Il centrale olandese è atteso a breve in Italia per le visite mediche e la firma sul contratto. La Gazzetta dello Sport ha chiesto un parere sul difensore in arrivo dall’Ajax, all’ex portiere bianconero: “L’olandese è giovanissimo ma ha già fatto molto bene, dimostrando grandi qualità. Comunque sicuramente alza il tasso tecnico di una Juve ...

La rassegna stampa di lunedì 15 luglio – Le prime pagine di calcio : “Juventus stellare - sbarca de Ligt” : rassegna stampa – Sulle prime pagine di oggi campeggiano il calciomercato e la nuova Inter di Antonio Conte. La Gazzetta dello Sport apre con il colpo della Juventus: de Ligt. L’olandese è atteso a ore in Italia. Sul Corriere dello Sport spazio per le questioni James Rodriguez e Icardi. Intanto l’Inter inizia bene battendo il Lugano 2-1. Tuttosport parla di “muro Juve”. Buona la prima di Conte, il Torino ...

Calciomercato Juventus News/ De Ligt venerdì in Asia coi bianconeri - Ultime notizie - : Calciomercato Juventus, oggi 15 luglio 2019: De Ligt partirà coi bianconeri in tournée venerdì, intanto Zaniolo vuole la Juve., Ultime notizie,

C’è l’accordo con l’Ajax - De Ligt alla Juventus : Manca davvero soltanto piu' l'annuncio ufficiale, in arrivo tra domani e martedi', non prima delle visite mediche, ma l'affare De Ligt e' ormai concluso. Il difensore olandese passera' dall'Ajax alla Juventus, per 70 milioni di euro piu' bonus, con l'aggiunta di una decina di milioni che il club bianconero dovra' sborsare per la 'provvigione' del procuratore Mino Raiola. L'annuncio di Matthijs De Ligt potrebbe quindi essere fatto il 16 luglio, ...

Juventus - De Ligt potrebbe sostenere le visite mediche martedì mattina : La trattativa fra la Juventus e l'Ajax per Matthijs De Ligt sembra essere alle battute finali. Il difensore classe '99 non è partito per il ritiro in Austria e il club olandese ha comunicato che il giocatore è in procinto di un possibile trasferimento. Proprio questo trasferimento potrebbe definirsi nel giro di poche ore. Infatti, stando a quanto afferma Gianluca Di Marzio, Matthijs De Ligt potrebbe arrivare a Torino lunedì sera e martedì ...

Calciomercato Juventus - ore decisive per la chiusura dell’affare De Ligt : fissate già le visite mediche : I due club sono ormai vicinissimi a trovare l’accordo per De Ligt, che martedì potrebbe addirittura svolgere le visite mediche La Juventus ha quasi messo le mani su Matthijs De Ligt, il club bianconero è al lavoro con l’Ajax per definire gli ultimi dettagli e chiudere così la complicata operazione. In questi giorni le due società hanno intensificato i contatti, con l’obiettivo di trovare la quadra sui termini di ...

Calciomercato Juventus - è fatta per de Ligt : lunedì le visite mediche - super clausola rescissoria : Adesso ci siamo veramente: la Juventus ha piazzato il colpo de Ligt. Campagna acquisti sontuosa da parte del club bianconero che dopo i colpi a parametro zero Rabiot e Ramsey si assicura uno dei migliori difensori in circolazione, sicuramente quello con maggiori margini di miglioramento, superata la concorrenza di Barcellona e Psg. L’accordo con l’olandese era stato trovato già da diverso tempo, mancava invece quello con ...

De Ligt-Juventus : l'olandese potrebbe essere titolare nella formazione tipo di Sarri : De Ligt presto dovrebbe essere un nuovo giocatore della Juventus, sempre molto attiva sul calciomercato. Il difensore centrale olandese è ormai da settimane accostato ai bianconeri che nelle ultime 48 ore avrebbero sferrato l'assalto finale per strapparlo all'Ajax. L'ufficialità dell'acquisto dovrebbe arrivare all'inizio della prossima settimana e si tratterebbe certamente di un grande colpo per sognare in grande. La formazione 2019-20 della ...