Eros Ramazzotti difende Marica Pellegrinelli dopo la separazione | “Mamma e donna

(Di domenica 14 luglio 2019)il clamore degli ultimi giorni,dagli insulti ricevuti, quelli che hanno fatto seguito alla nota ufficiale nella quale i due ex coniugi hanno annunciato l'imminente10 anni d'amore.quindi non ci sta, a sentire cattive parole sulla madre dei suoi due figli - Raffaella Maria e Gabrio Tullio - e interviene per mettere a tacere le voci delle ultime ore nelle quali la sua ormai ex moglie è stata appellata come un'arrampicatrice sociale. "È una situazione che si trascinava da un po' di tempo e adesso abbiamo deciso di dividerci. Tutto quello che ho letto non è la realtà.è una bravissima mamma, unafantastica e non arrampicatrice come qualcuno ha sottolineato. La cosa migliore è ascoltare la mia musica e il resto lasciarlo ai pettegolezzi di basso livello". L'artista romano affida quindi le sue ...

