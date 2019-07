Ue | il 16 luglio al Parlamento voto su Ursula von der Leyen M5s verso il sì | “Abbiamo le

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 11 luglio 2019) Ileuropeo voterà martedì 16alle 18 per l’elezione del presidente della Commissione europea. Candidata a succedere a Jean Claude Juncker è la tedescavon del, che negli ultimi giorni ha incontrato le principali famiglie politiche che siedono a Strasburgo. La sua, però, non sarà un’elezione dall’esito scontato. Per raggiungere la maggioranza di 376 eurodeputati, considerato il no dei Verdi e le defezioni tra i socialisti insoddisfatti per la bocciatura del candidato del Pse Frans Timmermans, la ministra della Difesa tedesca dovrà convincere anche altri eurodeputati oltre ai popolari, gli unici che hanno già garantito il loro sostegno, e ai liberali. Secondo quanto si apprende a Bruxelles, von derdovrebbe essere eletta alla presidenza con 400 voti. Nel 2014 Jean-Claude Juncker fu eletto con 422 voti a favore. ...

matteorenzi : A Milano il 12 luglio presenteremo un dettagliato piano contro le #FakeNews. Iniziative in Parlamento, in Tribunale… - Antonio_Tajani : Amici grazie al vostro sostegno sono stato eletto per la quinta volta al Parlamento europeo. Vorrei condividere co… - PE_Italia : ??Il nuovo Parlamento europeo, che si riunisce per la prima volta a Strasburgo da oggi al 4 luglio, avrà come primo… -