Tour de France – La felicità di Giulio Ciccone | “da bambino sognavo la maglia gialla A

sportfair

(Di giovedì 11 luglio 2019)nuovadelde: il ciclista italiano spiega di essersi arrabbiato per il secondo posto odierno, salvo poi esplodere di gioia alla notizia di essere il nuovo leader della corsa Grandeperdopo la conquista dellaalde. Pur avendo terminato la corsa odierna in seconda posizione, il ciclista italiano è diventato leader della Grande Boucle. E pensare che al termine della gara, non essendosi reso conto di essere il primo in classifica generale, era solo arrabbiato per l’esito della tappa. Ai microfoni di Rai Sportha spiegato: “faccio fatica a crederci, è una soddisfazione grandissima: il sogno che avevo fin da. Ero arrabbiato per il secondo posto di oggi, ma quando ho scoperto di aver conquistato lala rabbia è passata. E’ stato ancora più bello ...

matteorenzi : La Planche des Belles Filles al Tour de France è un arrivo mitico per gli italiani. Dopo i primi posti di Nibali (2… - SkyTG24 : Giulio Ciccone, chi è l'italiano in maglia gialla al Tour de France - Eurosport_IT : La 6^tappa del Le Tour de France va a Teuns ma esulta l'Italia per la conquista della MAGLIA GIALLA da parte di Giu… -