LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA | risultati 10 luglio ORO Folorunso nei 400 metri

(Di mercoledì 10 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DELLE19.12 NUOTO – Prossima finale odierna la 4×100 mista donne, quindi toccherà alla 4×100 mista uomini 19.10 ATLETICA – I 1500uomini sono stati vinti dal polacco Rozmys in 3:53.67, argento per il ceco Jan Fris in 3:53.95, terzo il finlandese Joonas Rinne in 3:54.02 19.09 NUOTO – Meitz vince in 4.05.80, Caponi 4:10.53, Schmidt 4:11.37 19.08 NUOTO – Carsen Meitz (Usa) vince l’oro nei 400, ma è ARGENTO CAPONI!!! Terza Schmidt (UsA). 19.07 NUOTO – Dopo 300Meitz veleggia verso l’oro, Caponi stringe i denti ma si trova a 2.66. Terza Schmidt a 4.15 ma in rimonta nettissima 19.06 NUOTO – A metà gara Meitz comanda nettamente con 94 centesimi su Caponi e 2.32 su Schmidt 19.05 NUOTO – Dopo i primi 100prima Meitz su Caponi a 11 ...

