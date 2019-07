Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli si dicono addio e spunta il post di Michelle Hunziker

(Di mercoledì 10 luglio 2019)Hunziker sta trascorrendo le vacanze con le figlie Sole, 5 anni, e Celeste Trussardi, 4, in Emilia Romagna. La conduttrice sul social ha pubblicato un tenero scatto che ritrae le due bimbe abbracciate di fronte allo splendido panorama di Salina di Cervia. Ilè dedicato alle figlie, ma è senza dubbio una riflessione universale.“In questa foto sembra che Sole dica a Celeste: ‘Perché sei un essere speciale ed io, avrò cura di te…’ come in una delle più belle canzoni italiane mai scritte… quella di Franco Battiato – scriveHunziker su Instagram -prendersi cura di una persona, è la sublimazione dell’amore – si legge su Instagram – non controllarla, possederla, limitarla nelle sue scelte curare la sua mente, il suo intelletto, cercare di comprenderla e accompagnarla per mano attraversando i suoi lati meravigliosi e quelli oscuri che ognuno di noi ha…. quando una persona scende con te nel tuo “pozzo” come lo chiamo io, per poi risalire… allora possiamo davvero definirlo amore”.E ancora: “Desidero fortemente che le mie figlie possano comprendere l’importanza del prendersi cura una dell’altra… se riusciranno a farlo, saranno delle donne fortunate”. Un messaggio di forza e speranza che ha ottenuto da subito moltissimi Like, compreso quello di Aurora, la figlia nata dall’amore fra. Ilarriva a poche ore dalla notizia della separazione dell’ex marito. Coincidenze? Qualcuno non crede e sui social c’è già chi si è scatenato con commenti.