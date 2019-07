Pallanuoto | Universiadi 2019 | Italia-Croazia 14-13 Azzurri nei quarti mercoledì contro

Italia Croazia Pallanuoto - Universiadi 2019/ Risultato : azzurri super - 14-13! : Diretta Italia Croazia Pallanuoto Universiadi 2019, orario e Risultato della sfida sempre affascinante con i croati. Si gioca a Caserta, oggi 8 luglio,.

Italia Russia Pallanuoto - Universiadi 2019/ Risultato : le azzurre vincono 9-8! : Diretta Italia Russia Pallanuoto Universiadi 2019, orario e Risultato della sfida per il primo posto nel girone. Si gioca a Casoria, oggi 8 luglio,.

ITALIA RUSSIA Pallanuoto - UNIVERSIADI 2019/ Risultato : via alla partita! : Diretta ITALIA RUSSIA PallaNUOTO UNIVERSIADI 2019, orario e Risultato della sfida per il primo posto nel girone. Si gioca a Casoria, oggi 8 luglio,.

ITALIA CROAZIA Pallanuoto - UNIVERSIADI 2019/ Risultato : si scende in acqua! : Diretta ITALIA CROAZIA PALLANUOTO UNIVERSIADI 2019, orario e Risultato della sfida sempre affascinante con i croati. Si gioca a Caserta, oggi 8 luglio,.

Italia Russia Pallanuoto - Universiadi 2019/ Risultato : big match per il Setterosa : Diretta Italia Russia pallanuoto Universiadi 2019, orario e Risultato della sfida per il primo posto nel girone. Si gioca a Casoria, oggi 8 luglio,.

Italia Croazia Pallanuoto - Universiadi 2019/ Risultato : una sfida affascinante : Diretta Italia Croazia pallanuoto Universiadi 2019, orario e Risultato della sfida sempre affascinante con i croati. Si gioca a Caserta, oggi 8 luglio,.

Pallanuoto femminile - Universiadi 2019 : Italia-Australia 9-7. Azzurre a punteggio pieno - sfida con la Russia per il primato : Qinrta giornata di gare per il torneo di Pallanuoto femminile alle Universiadi estive 2019: oggi l’Italia vince con l’Australia, battuta per 9-7, ed aggancia la Russia contro cui domani si giocherà il primato nello scontro diretto, con l’obbligo di vincere per le Azzurre. Stesso discorso nell’altro raggruppamento per Canada ed Ungheria. TABELLINO Italia-Australia 9-7 Italia: Sparano, Ioannou 2, Gottardo, Cuzzupè, Ranalli ...

Italia Australia Pallanuoto - Universiadi 2019/ Risultato 9-7 : vittoria azzurra! : Diretta Italia Australia: info streaming video e tv della partita di pallanuoto femminile, in programma oggi per le Universiadi 2019 di Napoli.

ITALIA AUSTRALIA Pallanuoto Universiadi 2019/ Risultato : le azzurre entrano in vasca : Diretta ITALIA AUSTRALIA: info streaming video e tv della partita di PALLANUOTO femminile, in programma oggi per le UNIVERSIADI 2019 di Napoli.

Pallanuoto - Universiadi 2019 : l’Italia batte anche l’Ungheria nello scontro diretto per il primo posto : Terza vittoria in altrettante gare per l’Italia della Pallanuoto alle Universiadi: vittima odierna degli azzurri è l’Ungheria, che cede 10-13 nel match che vale il primo posto del Girone B. nello stesso raggruppamento successo di misura della Croazia sul Giappone, mentre nel Girone A ancora vittorie per Russia ed USA, che si giocheranno il primato nello scontro diretto che chiuderà la prima fase. TABELLINO Ungheria-Italia ...

UNGHERIA ITALIA Pallanuoto - UNIVERSIADI 2019/ Risultato : si scende in acqua! : Diretta UNGHERIA ITALIA PALLANUOTO UNIVERSIADI 2019, orario e Risultato della sfida con i magiari. Si gioca a Caserta, oggi sabato 6 luglio 2019,.

Pallanuoto femminile - Universiadi 2019 : Cina-Italia 10-11. Successo col brivido per le azzurre - Russia ancora vittoriosa : Quarta giornata di gare per il torneo di Pallanuoto femminile alle Universiadi estive 2019: oggi l’Italia vince col brivido con la Cina, battuta per 11-10, dopo che le asiatiche erano avanti 5-2 a fine primo quarto. Nello stesso raggruppamento delle azzurre affermazione della Russia, ancora a punteggio pieno. TABELLINO Cina-Italia 10-11 Cina: Zhang, Bi, Li Jiawen 4, Yan 1, Lu, Nong, Meng, Xu, Huang 4, Zhai 1, Li Ziqi, Yang. All. ...

Pallanuoto femminile - Universiadi 2019 : buona la prima dell’Italia - vince anche la Russia : Terza giornata di gare anche per il torneo di Pallanuoto femminile alle Universiadi estive 2019: oggi in acqua soltanto il Girone B, che vede le affermazioni dell’Italia sugli USA e della Russia sulla Cina, mentre riposa l’Australia. Russe in testa a punteggio pieno. Domani in acqua entrambi i gironi, l’Italia affronterà la Cina. RISULTATI Girone A Oggi il raggruppamento riposa Girone B Russia-Cina 17-12 USA-Italia 6-8 Riposa: ...

Pallanuoto - Universiadi 2019 : riposa l’Italia - successi per Australia ed Ungheria nel girone degli azzurri : Terza giornata di gare per il torneo di Pallanuoto alle Universiadi estive 2019: oggi in acqua soltanto il girone B, che registra le vittorie dell’Australia sul Giappone e dell’Ungheria sulla Croazia, mentre riposa l’Italia. In quattro in testa a tre punti, ma azzurri e magiari hanno una gara in meno. Domani in acqua di nuovo entrambi i raggruppamenti, l’Italia sfiderà l’Australia. RISULTATI girone A Oggi il ...