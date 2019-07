Pallanuoto femminile | Universiadi 2019 | Italia-Russia 9-8 Azzurre a punteggio pieno

oasport

(Di lunedì 8 luglio 2019) Ultima giornata della fase a gironi per il torneo dialleestive: oggi l’vince con la, battuta per 9-8, chiude in testa il Girone B e mercoledì nei quarti di finale affronterà il Giappone, che conclude al terzo posto il Girone A. TABELLINO9-8: Sparano, Ioannou 1, Gottardo, Cuzzupè 1, Ranalli 1, Millo, Borg, Di Claudio 1, Repetto, Storai 1, Centanni 3, Cocchiere 1, Malara. All. Miceli.: Khamareva, Kempf 2, Zaplatina 1, Pystina 2, Diachenko, Popova 1, Chagochkina 2, Leonova, Galimzianova, Mekhteleva, Lipskaia, Stephakina. All. Damijanovic. Arbitri: Mac (Can) e Daskalopoulou (Gre). Note: parziali 4-2, 3-1, 1-3, 1-2. Uscita per limite di falli Pystina (R) nel quarto tempo. RISULTATI Girone A Canada-Ungheria 7-16 Repubblica Ceca-Francia 7-16 Riposa: Giappone Girone B Australia-USA 11-9...

zazoomblog : Pallanuoto femminile Universiadi 2019: Italia-Australia 9-7. Azzurre a punteggio pieno sfida con la Russia per il p… - zazoomnews : Pallanuoto femminile Universiadi 2019: Italia-Australia 9-7. Azzurre a punteggio pieno sfida con la Russia per il p… - alanewsitaly : Universiadi, grande partecipazione per la pallanuoto femminile -