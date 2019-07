In Edicola sul Fatto Quotidiano del 7 Luglio | Sherlock – Patrimonio minato Le dieci

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 6 Luglio : “Sala è colpevole di falso”. L’intero Pd sta col condannato : Milano Processo falsi Expo 2015, Sala condannato a 6 mesi Il sindaco era accusato di aver retrodatato due documenti per sostituire due membri di una commissione di gara d’appalto di dm Domani “Sherlock” a Pompei di Antonio Padellaro Gl’inviati del “Fatto” e la notizia-bomba dagli scavi Il Cazzaro Rosé di Marco Travaglio Uno fa di tutto per dimenticare, rimuovere, archiviare, poi apre Repubblica e trova un titolone a caratteri di scatola, ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 5 Luglio : Il 29 maggio scorso - invece di essere a Montecitorio - il deputato renziano è volato nella City per chiudere un accordo sui diritti del calcio (che oggi dice essere fallito) : Soldi e politica calcio inglese, pm e Camera: i mestieri di Lotti uno e trino Caso Csm – Emerge dalle intercettazioni un viaggio a Londra. Lui dice: “Chiudo l’accordo della Premier”. Da ex ministro dello Sport a lobbista per i diritti tv? di Carlo Tecce Il Cazzaro Verde è un Cazzaro Verde di Marco Travaglio È ufficiale: da ieri si può dire che il vicepresidente del Consiglio, nonché ministro dell’Interno, nonché capo della Lega, al ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 4 Luglio : “Toghe sporche” : le altre carte segrete. “Fuori Di Matteo” “Pignatone mi disse che ero indagato” : L’inchiesta “Cafiero De Raho deve allontanare Di Matteo” Le intercettazioni – L’inquisito sul pm di Palermo, poi rimosso dall’incarico alla Dna per un’intervista di A. Mass. e Val. Pac. È rinviata la bufera di Marco Travaglio Ciò che paventavamo, inascoltati, si è tragicamente verificato ieri, con l’infausto annuncio che anche stavolta, come già a dicembre, la Ue non aprirà alcuna procedura d’infrazione contro l’Italia. E subito ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 3 Luglio : Top Secret – Csm - ecco le carte che nessuno ha ancora letto : lo scandalo Csm, quando Lotti voleva avvicinare l’uomo del Colle Intercettati – Il 28 maggio l’ex ministro propose al pm Luca Palamara di parlare con il consigliere di Mattarella: “Ha l’accesso nella stanza di Sergio” di Antonio Massari e Valeria Pacelli Patronaggio a rotelle di Marco Travaglio Per il decimo compleanno del Fatto, abbiamo iniziato un giro d’Italia che ci ha portati, come prima tappa, in Sardegna. Ad Alghero e a ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 2 Luglio : “Il Morandi colpa dei Benetton - via la concessione senza penali” : La relazione “A rischio l’intera rete di Autostrade: via la concessione” Il disastro del ponte Morandi di Genova ha mostrato che Autostrade per l’Italia (Aspi) è inadempiente verso i suoi obblighi di concessionario e con colpe gravi verso gli interessi pubblici. Per questo lo Stato può revocare la concessione senza pagare le mega-penali regalate al gruppo controllato dai Benetton dalla convenzione del 2007. O quantomeno rinegoziare ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 1 Luglio : Grandi opere inutili – Il Mose è già mezzo da rifare : Venezia La ruggine si mangia il Mose. Le cerniere non tengono più Le dighe mobili – La corrosione delle giunture delle paratoie richiede un nuovo bando da 34 milioni: alcune parti dureranno solo 13 anni invece dei 100 previsti di Giuseppe Pietrobelli Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio Solidità. “Su Atlantia parole senza senso, danneggia un’azienda solida” (Cgil, Cisl e Uil contro l’annuncio del ministro Luigi ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 30 Giugno : Il lato B del caso Csm : le accuse a Pignatone e i misteri di Zinga : Intrecci Zinga, Lotti e Palamara. Il Pd: “No comment”. Il pm: “Parlo il 2 luglio” Scandalo Csm – Intercettazione tra il renziano e il magistrato sotto inchiesta: i due parlano di “Nicola” per nomine e Garante di Ilaria Proietti Le due curve Sud di Marco Travaglio La banchina di Lampedusa invasa da due fazioni di esagitati che salutano la capitana Carola Rackete appena sbarcata e arrestata, alcuni insultandola e altri esaltandola, è ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 29 Giugno : Cacciare Atlantia ora si può. Pronta la relazione degli esperti del governo sulle colpe del gruppo Benetton : Lo scoppio Il Ponte Morandi non c’è più. Ore 9.37: esplose le pile 10 e 11 500 chili di dinamite – 3.400 le persone evacuate Ci sono il sindaco Bucci e il governatore Toti Tra i due vicepremier è il gelo, ma “oggi siamo qui per la città” di Oreste Ninfole La Sacra Famiglia di Marco Travaglio E niente, in questa valle di lacrime non si fa che piangere a dirotto. Avevamo appena finito di commuoverci per i caldi abbracci e i ...

"Vincere" : cosa c'è sull'Espresso in Edicola da domenica 30 giugno : L'intervista a Giuseppe Sala. Zingaretti risponde ai nostri lettori. Le nuove rivelazioni esclusive dello scandalo Csm. L'odio online. E chi vincerà il premio Strega. Ecco cosa trovate sul numero in arrivo in edicola e sui device. E gli articoli in anteprima per gli abbonati Espresso+ Csm, il pm corrotto ha incontrato la presidente del Senato Casellati per una raccomandazione " Vincere, Marco Damilano presenta L'Espresso in edicola da domenica ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 28 Giugno : La multinazionale incontrerà Di Maio per trattare : senza “scudo penale” però non solo chiude - ma chiederà miliardi : Lo scontro Mittal alza la posta: prepara la causa contro l’Italia Ilva di Taranto – La multinazionale il 4 luglio incontra Di Maio per trattare: senza “scudo penale” però non solo chiude, ma chiederà miliardi allo Stato di Marco Palombi L’ora illegale di Marco Travaglio Mai come oggi la legalità è stata un concetto elastico, flessibile, trattabile, usa e getta a seconda degli interessi di chi la invoca o la teme. Tre casi ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 27 Giugno : Di tutto di più. L’ad Salini chiede austerità - ma i volti più noti si oppongono : Viale mazzini Stipendi Rai: Fazio, Vespa e Conti resistono ai tagli Tetto ai compensi – L’ad Salini vuole ridurli del 20 per cento: ma le “star” non gradiscono. Il conduttore di Porta a Porta: “Vadano prima dagli altri” di Gianluca Roselli Paraponziponzipò di Marco Travaglio Ci sono momenti in cui, sopraffatti dalla commozione, si fatica a trattenere le lacrime. A me è accaduto ieri, leggendo il nuovo inno olimpico, purtroppo ancora ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 26 Giugno : I predatori dei miliardi perduti. Olimpiadi 2026 : chi paga e chi ci guadagna : Olimpiadi 2026 Malagò & C.: l’eterna banda del buco nei conti pubblici Sprechi – L’Italia a Losanna rappresentata dai colpevoli dei disastri di Italia 90, dei Giochi invernali del 2006 e dei Mondiali di nuoto 2009: oltre 7 miliardi di euro buttati di Carlo Tecce Le Linguiadi di Marco Travaglio Ma le avete viste le facce dei cosiddetti vincitori delle Olimpiadi nella foto di gruppo? E le fauci già spalancate dei Malagò, ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 25 Giugno : Olimpiadi : Milano e Cortina vincono ma perde l’Italia : Giochi 2026 a Milano e Cortina: corsa al maxi-affare (in perdita) Olimpiadi invernali, battuta Stoccolma (47 a 34) dopo la fuga degli altri candidati Felici Sala e Zaia. I costi per lo Stato già saliti a 400 milioni possono lievitare ancora di Lorenzo Vendemiale Dibba, Giggino e i fuorilegge di Marco Travaglio Molti ci chiedono un’opinione sulla pubblica lite fra Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista. Per quel che vale, è questa: hanno ...