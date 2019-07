Bmw X6 2020 | prezzo | interni e dimensioni I motori di serie

termometropolitico

(Di domenica 7 luglio 2019) Bmw X6. IdiQuattrozzazioni al lancio,maggiori, un SUV Coupé che diventa ancora più interessante. È stata ufficializzata il nuovo modello della casa automobilistica tedesca, la Bmw, ecco cosa possiamo aspettarci dalla X6. L’automobile è arrivata oramai alla sua terza, sono già 12 gli anni di presenza sul mercato. Per circa cinque anni non sono arrivati aggiornamenti rilevanti, ora il nuovo modello. Ecco le caratteristiche. Bmw X6: ile ifino a 530 cavalli di potenza La gamma deiè vasta e proponeomologati 6D Temp. Tra quelli più performanti abbiamo il bmw x6 M50i, un V8 con una potenza di 530 cavalli totali. A seguire troviamo X6 M50d, un motore diesel, con sei cilindri in linea, il quale tocca quota 400 cavalli affiancato da quattro turbocompressori. ...

Tiffany53896126 : RT @VVSklar: 2020 BMW M340i Tanzanite II Blue Metallic - BMWMCVerona : BMW Motorrad - Aggiornamento dei modelli BMW Motorrad per l'anno 2020 -