Pavia | indiana segregata in casa dai genitori | non accettavano il ragazzo

(Di mercoledì 3 luglio 2019) Claudio Carollo La famiglia non accettava la relazione della 27enne col connazionale conosciuto a Malta dove lavora come infermiera. È stato proprio il findanzato, avvertito da lei con un sms di nascosto, a liberarla grazie all'intervento dei carabinieri Inonil fidanzato e allora l'hannoin. È successo in provincia didove una ragazza di 27 anni di origineè stata rinchiusa dalla famiglia in un appartamento di Rivazzano Terme. Madre, padre e fratello sono stati denunciati alla Procura diper i reati di sequestro di persona e violenza privata. La ragazza era tornata da qualche settimana da Malta dove lavora come infermiera e dove ha conosciuto il, un giovane indiano come lei, con cui intrattiene la relazione tanto osteggiata dai familiari. Una volta venuti a conoscenza del rapporto il'hanno ...

