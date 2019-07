Rabiot alla Juventus | presentazione Diretta streaming video | è arrivato Adrien

Ramsey alla Juventus/ Calciomercato - con Rabiot Paratici ha rifatto il centrocampo : Ramsey alla Juventus, Calciomercato: il gallese e Adrien Rabiot sono i due colpi di Fabio Paratici a parametro zero per rifare il centrocampo bianconero.

Calciomercato Juventus - spuntano le cifre dell’ingaggio di Rabiot : super commissione alla mamma agente : Rabiot alla Juventus, è tutto fatto. Come riportato da Sky Sport, il calciatore sarà a Torino domani per le visite mediche. Decisivo per l’accordo è stato il blitz di Paratici di venerdì sera a Parigi. spuntano le cifre del contratto: 7 milioni di euro a stagione per 4 anni. Rabiot arriverà a parametro zero, ecco perché (come sempre in questi casi), ci sarà da pagare una commissione all’agente del calciatore, che in questo caso ...

Juventus - fatta per Rabiot : "svincolato" dal Psg - 7 milioni a stagione più "super bonus" alla firma : Dopo Ramsey e in attesa di De Ligt, la Juventus mette a segno un altro colpo internazionale: Adrien Rabiot, 24enne centrocampista francese svincolato dal Psg, arriverà a Torino alla corte di Maurizio Sarri. La Gazzetta dello Sport snocciola i dettagli dell'accordo raggiunto nella capitale francese d

Calciomercato Juventus - si stringe per Rabiot : operazione vicina alla fumata bianca : Nella giornata di oggi il club bianconero potrebbe chiudere per Rabiot, chiudendo un’altra operazione in stile Ramsey La Juventus fa sul serio in questo mercato e, dopo aver ufficializzato l’arrivo di Maurizio Sarri, sta per piazzare un altro colpo a centrocampo. Si tratta di Adrien Rabiot, centrocampista in scadenza di contratto con il Paris Saint-Germain. I bianconeri attendono una risposta nella giornata di oggi, nel corso ...

Sarà Adrien Rabiot il primo acquisto dell’era di Sarri alla Juventus : Marcos Benito, giornalista di “El Chiringuito de Jugones”, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Tuttojuve.com. Secondo quanto ha detto, il centrocampista del Psg, Adrien Rabiot, andrà alla Juve e Sarà il primo acuisto dell’era Sarri in bianconero. Rabiot avrebbe accettato un ingaggio di circa 7 milooni di euro l’anno per 5 anni. Il 30 giugno scadrà i suo contratto e nel mese di luglo il trasferimento darò ufficiale Queste le sue ...

PSG - nuova strategia di mercato : Allan il primo nome per il post Rabiot. Gli obiettivi : PSG nuova strategia di mercato Il Paris Saint-Germain ha deciso di cambiare strategia sul mercato, quindi optare per obiettivi chiari e precisi. Lo riporta Le Parisien: Allan del Napoli è il primo nome per la mediana per prendere il posto di Adrien Rabiot. Arriverà a zero Ander Herrera dal Manchester United, tra gli obiettivi James Milner del Liverpool. E tra i terzini, può arrivare da svincolato Filipe Luis dall’Atletico Madrid ...