today

(Di giovedì 27 giugno 2019) Samuel Koch, rimastomentre parteciava alla versione tedesca di "Scommettiamo che" condotto da Michelle Hunziker...

Today_it : Rimase paralizzato dopo un gioco in tv: dopo nove anni è di nuovo in piedi - chiarabarbagli : @federicacaladea @ptkdev a me è successo uguale. Ad un mio amico venne un'infezione grave alla mielina e rimase per… -