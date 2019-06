Mondiali di calcio femminile – Rapita e poi ritrovata la mascotte ‘Ettie’ | la FIFA aveva

Calcio femminile - Mondiali 2019 : l’Olanda ai raggi X. Le campionesse d’Europa incutono rispetto - ma l’Italia non ha paura : Il 29 giugno, alle ore 15.00, la Nazionale italiana di Calcio femminile di Milena Bertolini, dopo aver emozionato tutti e conquistato il primo successo in una partita ad eliminazione diretta di un Mondiale, vuol continuare a stupire. Sconfitta la Cina 2-0, con le reti di Valentina Giacinti e di Aurora Galli, è la volta dell’Olanda campionessa d’Europa in carica. La selezione tulipana si è imposta, infatti, 2-1 grazie ad una doppietta ...

Italia-Olanda in tv - Mondiali calcio femminile 2019 : orario e dove vederla gratis e in chiaro : Sabato 29 giugno (ore 15.00) allo Stade du Hainaut di Valenciennes (Francia) andrà in scena il quarto di finale dei Mondiali 2019 di calcio femminile tra l’Italia di Milena Bertolini e l’Olanda. Le azzurre, dopo aver sconfitto la Cina 2-0 grazie alle marcature di Valentina Giacinti e di Aurora Galli, non vogliono certo fermarsi qui. La prossima sfida sarà contro le tulipane, impostesi 2-1 contro le vice-campionesse del mondo del ...

Calcio - Mondiali femminili : Norvegia-Inghilterra vale una semifinale e un pezzo di qualificazione verso Tokyo 2020 : Gli ottavi di finale sono alle spalle, ai Mondiali femminili di Francia 2019 è il momento di inaugurare i quarti di finale e per farlo si comincerà stasera alle ore 21 dallo Stade Oceane di Le Havre, quando a scendere in campo saranno Norvegia e Inghilterra. Una partita nobile, che mette in palio un posto nelle semifinali e una bella fetta di qualificazione olimpica verso Tokyo 2020. Le scandinave, dopo un girone eliminatorio vissuto abbastanza ...

Norvegia-Inghilterra - Mondiali calcio femminile 2019 oggi : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Si sta per aprire un nuovo capitolo nei Mondiali di calcio femminile 2019, con i quarti di finale che prenderanno il via questa sera, alle ore 21, nella cornice dello Stade Oceane di Le Havre, con l’attesissima sfida tra Norvegia e Inghilterra, due formazioni molto attrezzate, con le scandinave che però devono far a meno in questa rassegna della stella Ada Hegerberg. La sfida si svolgerà come detto alle ore 21, e sarà trasmessa in diretta ...

Mondiali di calcio femminile - il padre di Valentina Giacinti svela : “è un mix tra Morata e Inzaghi. Se è fidanzata? Non penso” : Il padre dell’attaccante italiana ha parlato delle caratteristiche della figlia, paragonandola a Inzaghi e Morata Il suo gol ha permesso all’Italia di sbloccare la partita, mettendo in discesa il cammino delle azzurre verso i quarti di finale del Mondiale di calcio femminile. AFP/LaPresse Valentina Giacinti si è finalmente sbloccata, mettendo il proprio timbro in Francia dopo il titolo di capocannoniere ottenuto in Serie A. Di ...

Calcio femminile - Mondiali 2019 - Megan Rapinoe : “Non andrò alla Casa Bianca”. La risposta di Donald Trump : “Non manchi di rispetto” : I Mondiali 2019 di Calcio femminile negli Stati Uniti stanno facendo clamore non tanto per le prestazioni in campo delle campionesse in carica, ma piuttosto per il duro botta e risposta tra la capitana Megan Rapinoe e il presidente Donald Trump. Tutto è iniziato prima della partita con la Spagna, vinta dalle americane per 2-1, in cui Rapinoe ha deciso di non cantare l’inno nazionale come forma di protesta contro le diseguaglianze. Un ...

Mondiali di calcio femminile – “Oh Italia - sfonda la Muraglia” - tifosi da sogno per le azzurre : i cori post partita sono speciali [VIDEO] : Grande festa per le azzurre dopo la vittoria sulla Cina: i tifosi attendono l’Italia al rientro in albergo, cori e balli con le calciatrici L’Italia di calcio femminile ha staccato ieri uno storico pass, che permette alle azzurre di raggiungere un sogno fantastico: le ragazze del ct Bertolini sabato giocheranno contro l’Olanda per i quarti di finale dei Mondiali di Francia 2019. In tantissimi ieri hanno dato tutto il loro ...

L'Italia ai Mondiali di calcio femminile : calendario - orari e dirette tv : Dopo 20 anni la Nazionale azzurra torna a partecipare al Campionato Mondiale di calcio femminile, che quest'anno si svolge...

Mondiali di calcio femminile - Bonansea tagliente sui social : “adesso ci credete anche voi che…” [FOTO] : La giocatrice azzurra ha postato sui social un messaggio pungente all’indirizzo degli scettici, ricredutisi dopo la qualificazione dell’Italia ai quarti L’Italia è nei quarti di finale dei Mondiali di calcio femminile, la vittoria sulla Cina permette alle azzurre di entrare tra le migliori otto del mondo, continuando a sognare insieme ad una Nazione intera. Un successo che Barbara Bonansea ha sfruttato per togliersi ...

Mondiali calcio femminile – Italia - il bacio ‘lesbo’ di Aurora Galli fa discutere : la verità va oltre il bigottismo [FOTO] : Aurora Galli immortalata mentre dà un tenero bacio ad una donna fra il pubblico: lo scatto ‘lesbo’ fa discutere, ma la verità va oltre il bigottismo I Mondiali di calcio femminile hanno regalato grande popolarità alle giocatrici azzurre, sempre al centro delle cronache sportive, sulle prime pagine dei giornali e molto seguite sui social nelle ultime settimane. Come spesso accade, la popolarità porta con sè anche qualche noia. È ...

Mondiali calcio femminile - boom di ascolti per l’Italia! 4 milioni di spettatori e oltre il 30% di share per la vittoria sulla Cina : boom di ascolti per la Nazionale Italiana ai Mondiali 2019 di calcio femminile, le azzurre continuano a emozionare il grande pubblico e ormai hanno fatto innamorare un Paese intero che ora sta sognando a occhi aperti con le ragazze di Milena Bertolini. Ieri l’Italia ha sconfitto la Cina per 2-0 qualificandosi ai quarti di finale della rassegna iridata, l’incontro è stato trasmesso in diretta tv su Rai Uno e ha ottenuto un ascolto ...

Mondiali di calcio femminile - Megan Rapinoe non canta l’inno : Donald Trump si infuria : Il presidente degli Stati Uniti si è infuriato per il gesto di Megan Rapinoe, star della Nazionale femminile americana che non ha cantato l’inno prima di un match Scintille e clima tesissimo tra il presidente Donald Trump e Megan Rapinoe, una delle star della Nazionale americana di calcio femminile impegnata ai Mondiali in Francia. AFP/LaPresse L’inquilino della Casa Bianca si è infuriato per il gesto compiuto dalla ...

Calcio femminile - Mondiali 2019 : l’Italia conquista i quarti di finale e il pubblico. Tutti sul carro delle vincitrici : La Nazionale italiana di Calcio femminile fa la storia. A Montpellier (Francia) si è assistito a qualcosa di mai visto. Due anni fa, di questi tempi, ci si leccava le ferite per un Europeo con tante criticità ed ora si è tra le prime otto squadre del mondo. Le protagoniste di questa impresa sono diverse e tutte con la loro importanza. In primis, giusto partire dal CT Milena Bertolini, riferimento di questa compagine, che con le sue scelte ha ...

Calcio femminile - Mondiali 2019 : l’Italia conquista i quarti di finale e il pubblico. Tutti sul carro delle vincitrici? Ben venga… : La Nazionale italiana di Calcio femminile fa la storia. A Montpellier (Francia) si è assistito a qualcosa di mai visto. Due anni fa, di questi tempi, ci si leccava le ferite per un Europeo con tante criticità ed ora si è tra le prime otto squadre del mondo. Le protagoniste di questa impresa sono diverse e tutte con la loro importanza. In primis, giusto partire dal CT Milena Bertolini, riferimento di questa compagine, che con le sue scelte ha ...