Paradosso Sea Watch | sbarco negato ma a Lampedusa 300 migranti in un mese

today

(Di mercoledì 26 giugno 2019) Porti chiusi ma solo alle Ong: da settimane si registra un incremento degli arrivi via mare, non solo ama anche...

lex_sala : Chi arriva con gli scafisti viene accolto, chi viene salvato dalle ong no. Il paradosso della linea della fermezza… - AssuntaGamma : RT @lex_sala: Chi arriva con gli scafisti viene accolto, chi viene salvato dalle ong no. Il paradosso della linea della fermezza Claudio… - M_Gervasini : Il paradosso Sea Watch: a Lampedusa arrivati 300 migranti in un mese -