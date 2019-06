La rivoluzione ancora da Oriente | nessuna alternativa senza la Cina

huffingtonpost

(Di mercoledì 26 giugno 2019) È il cinese Qu Dongyu il nuovo Direttore generale della Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). Ha battuto il candidato di riferimento dell’Occidente (Usa e Ue), realizzando un fattoprecedenti. Ed è stato possibile grazie al voto politicamente determinante dei Paesi dell’Africa (oltre che dell’America Latina).Un altro tassello di una tendenza globale di portata storica: ogni giorno di più, sta tramontando la lunga globalizzazione imperiale e liberista statunitense. Ascende, di pari passo, quella cinese e multipolare,e incompatibile con quella declinante.Qualsiasi organizzazione o partito minimamente progressista non può non tener conto di questa vera e propria. La Repubblica Popolare Cinese è oggi l’attore fondamentale e decisivo per gli equilibri presenti e futuri del ...

