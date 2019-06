Calendario Ciclismo | World Tour 2020 | date e programma corse Giro d’Italia a maggio

oasport

(Di mercoledì 26 giugno 2019) L’UCI ha ufficialmente comunicato il, annunciando tutte ledellepresenti all’interno del massimo circuito internazionale. Ci sono tantissime novità come ad esempio l’assenza deldi Turchia (declassato a Professional) e le quattro settimane di distanza tra il termine deld’Italia (9-31) e l’inizio delde France (27 giugno-19 luglio). La distanza così ridotta tra le due Grandia tappe è dovuta alle Olimpiadi di Tokyoche andranno in scena dal 24 luglio al 9 agosto. La stagione si aprirà con ilDown Under in Australia (21 gennaio) e si concluderà con ilof Guangxi in Cina (20 ottobre). Ildi Polonia si correrà in contemporanea con la Grande Boucle, ildel Delfinato incomincerà il giorno in cui terminerà la Corsa Rosa, la Vuelta di Spagna scatterà addirittura il 14 agosto. Di ...

