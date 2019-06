Reddito di cittadinanza | rischio sanzioni | chiamata per 120mila famiglie con la fase 2

Blastingnews

(Di martedì 25 giugno 2019) Quello deldiè uno degli argomenti che tiene banco oramai da tanto tempo e che continua a suscitare numerose discussioni e polemiche. In queste ore, infatti, è entrata ufficialmente nel vivo la cosiddetta2 di tale strumentazione che, dopo una primapiuttosto travagliata, dovrà tentare di riparare agli errori fatti e di dimostrare ai cittadini la funzionalità dell'intervento tanto voluto dal nuovo Governo. Secondo quanto riferisce il quotidiano Il Mattino, sono partite le prime telefonate da parte dei centri per l'impiego a coloro i quali hanno avuto accesso aldinel mese di aprile, per indirizzarli verso un percorso formativo o professionale. Chi sarà contattato, avrà fissato un appuntamento in sede, con l'avviso che chi non si presenterà potrebbe subire delledi: si parte con la2, chi non si ...

