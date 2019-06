Mondiale femminile – Data | orario e avversaria dell’Italia | il programma dei quarti di

Mondiale femminile - Olanda-Giappone 2-1 : saranno le Oranje a sfidare l’Italia [FOTO] : 1/13 AFP/LaPresse ...

Mondiale femminile - Olanda-Giappone 2-1 : saranno le Oranje a sfidare l’Italia : Mondiale femminile – Si è appena conclusa Olanda-Giappone, partita valida per gli ottavi di finale del Mondiale femminile. saranno le Oranje le avversarie dell’Italia, sabato 29 giugno alle ore 15, grazie alla vittoria per 2-1. Parte subito forte l’Olanda che al 14′ chiede un calcio di rigore per un presunto tocco di mano, ma il difensore giapponese ha il braccio attaccato al corpo. Tre minuti dopo le Oranje ...

L’Italia non si ferma al Mondiale femminile - Salvini : “orgogliosi di voi” : L’Italia non sbaglia un colpo al Mondiale femminile, successo contro la Cina e quarti di finale conquistati con l’obiettivo di diventare sempre più protagonisti per raggiungere un obiettivo inimmaginabile all’inizio della competizione. Il vicepremier e ministro dell’Interno, Matteo Salvini, su Facebook scrive “forza ragazze, orgogliosi di voi”. Adesso grande attesa per i quarti, il sogno semifinale non ...

Calcio Femminile – Effetto Mondiale - anche i top club puntano alle donne : E’ ormai innegabile il successo che sta scaturendo il Mondiale di Calcio Femminile in corso in Francia. Le ragazze in pantaloncini hanno ottenuto un seguito inaspettato Calcio Femminile – Gli ascolti registrati nel corso del Mondiale di Francia ha attirato l’attenzione del Real Madrid verso le donne. (ANSA) Adesso è ufficiale: anche il Real Madrid avrà una squadra di Calcio Femminile a partire dalla stagione 2020. Il via ...

Mondiale femminile - l’inquadratura di Bonansea è hot : tifosi italiani scatenati [FOTO] : E’ andata in scena la partita valida per gli ottavi di finale della competizione, successo dell’Italia con il punteggio di 2-0 contro la Cina, la partita non è stata mai in discussione. Un gol per tempo per le azzurre, nel primo tempo vantaggio di Giacinti, è Galli a chiudere definitivamente i conti. L’Italia adesso pensa sempre più in grande, i quarti di finale possono essere solo un altro punto di partenza con ...

Mondiale femminile - Gravina : “risultato per tutto il movimento calcistico italiano” - messaggio di Fico : “E’ un risultato straordinario per la nostra Nazionale e per l’intero movimento calcistico italiano, non solo femminile. Raggiungere i quarti di finale con un’altra prestazione maiuscola è quanto di meglio potevamo aspettarci. Queste straordinarie ‘Ragazze Mondiali’ stanno scrivendo la storia”. Sono le dichiarazioni del presidente della Figc, Gabriele Gravina dopo il successo dell’Italia al ...

Mondiale di calcio femminile : le Azzurre volano ai quarti - Italia-Cina 2-0 : Vittoria da favola per l’Italia contro la Cina negli ottavi di finale del Mondiale femminile. La selezione di Milena Bertolini s’impone 2-0 grazie alle reti di Giacinti e Galli e strappa il pass per i quarti di finale dove affronterà la vincente di Olanda-Giappone (stasera ore 21). Prestazione solidissima da parte delle Azzurre, perfette in difesa ...

Mondiale femminile - le dichiarazioni delle protagoniste dopo il successo contro la Cina : Giacinti e Linari : “Sono contenta, dopo tanti sacrifici ce l’ho fatta a realizzare un sogno, segnare un gol al Mondiale. Ringrazio le mie compagne, i miei genitori, la mia famiglia, lo dedico alla mia nonna che non c’è più”. Sono le parole di Valentina Giacinti dopo la vittoria dell’Italia contro la Cina negli ottavi del Mondiale femminile. “Non riesco ancora a realizzare tutto l’affetto che l’Italia ci ...

Mondiale femminile. Le azzurre ai quarti affronteranno vincente Olanda-Giappone : La Nazionale azzurra vola ai quarti di finale dei mondiali femminili di calcio in svolgimento in Francia. Le azzurre guidate

Mondiale femminile - l’Italia ai quarti di finale : Giacinti-Galli stendono la Cina : L’Italia non si ferma più. Dopo aver stupito chiudendo il girone al primo posto, la Nazionale femminile conquista i quarti di finale dei Mondiali battendo 2-0 la Cina, che si era qualificata come migliore terza dei gruppi. A mandare al tappeto le cinesi sono i gol – uno per tempo – di Valentina Giacinti e Aurora Galli. Il vantaggio arriva al 15esimo, propiziato da un errore della difesa asiatica: Giacinti mette in moto ...

Mondiale femminile - Italia-Cina 2-0 : le pagelle di CalcioWeb - Linari incredibile : Italia-Cina: le pagelle di CalcioWeb dopo il successo delle azzurre. Vola ai quarti di finale la Nazionale italia al Mondiale femminile ed adesso pensa sempre più in grande con la possibilità di raggiungere il maggior risultato possibile, obiettivo inimmaginabile ad inizio della competizione. Partita mai in discussione contro la Cina, finisce sul risultato di 2-0 grazie alle reti di Giacinti e Galli ma non solo le attaccanti anche in ...

Mondiale femminile - Italia-Cina : giallo Girelli - infortunio o scelta tecnica? : Si sta giocando l’ottavo di finale valido per il Mondiale femminile, in campo l’Italia contro la Cina, nei primi 45 minuti dominio da parte delle azzurre, vantaggio dopo 14 minuti con Giacinti poi altre occasioni con la possibilità di raddoppiare, si va all’intervallo sul punteggio di 1-0 ma la Cina non molla come dimostra il forcing alla fine del primo tempo. giallo al 40′ con la sostituzione dell’Italia che ...

Mondiale femminile - Italia-Cina live : le formazioni ufficiali e dove guardarla in tv : Mondiale femminile, Italia-Cina live – L’Italia torna in campo per gli ottavi di finale del Mondiale femminile. Le azzurre di Milena Bertolini arrivano agli ottavi dopo una fase a gironi fantastica, conclusa al primo posto. La Cina arriva fin qui con un solo gol subito (contro la Germania) e avendo lasciato a secco Sudafrica e Spagna. Il punto di forza delle cinesi, come testimoniano i numeri, è la difesa, mentre le asiatiche ...

Mondiale femminile - a Montpellier Italia-Cina : obiettivo quarti di finale. Ma la vera sfida è un’altra : il professionismo : Ce l’hanno fatta le ragazze mondiali ad entrare nelle case degli italiani: trasmesse in diretta sulle reti Rai (contro il Brasile per la prima volta sulla prima rete), seguite sui social, fotografate e intervistate compulsivamente sui giornali, le giocatrici di Milena Bertolini sono ormai parte dell’immaginario sportivo italiano. Oggi alle 18 contro la Cina a Montpellier si giocano il passaggio ai quarti, per eguagliare il loro ...