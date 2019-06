Wiko View 3 è lo smartphone da 150 euro per chi non ha troppe pretese

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 24 giugno 2019) Se non avete grandi, e il vostro budget è di poco superiore a 150, lo3 potrebbe fare al caso vostro. È un prodotto Android di fascia bassa che ha un prezzo di listino di 179, ma online si trova a quotazioni nell’intorno dei 150. È un prezzo tutto sommato in linea con quanto offerto: schermo da 6,26 pollici, tripla fotocamera posteriore con sensore grandangolare, autonomia soddisfacente e design alla moda con notch a goccia. Sony XPERIA 1, tutta l’esperienza del marchio giapponese in unoal top – la nostra prova I punti di forza sono appunto l’autonomia e il prezzo, oltre alla qualità delle foto che si ottiene in diurna. Per contro, la resa fotografica in notturna non è eccelsa, manca NFC, e la ricarica avviene tramite connettore micro-USB ...

