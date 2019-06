Usa-Iran | il Presidente sanziona la Guida Suprema | nel mirino l' impero miliardario di Ali

Usa-Iran : tensione alle stelle - dagli Stati Uniti anche attacchi informatici : È un'escalation che rischia di portare la tensione sempre più in alto, di ora in ora, quella fra Iran e Stati Uniti d'America e che trascina inevitabilmente anche l'Unione Europea. L'attacco aereo contro l'Iran dopo l'abbattimento del drone americano non è stato annullato, ma solo sospeso. A darne la notizia è stato proprio il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump che avverte Teheran: "l'operazione militare è sempre sul tavolo. Se ...

Il governo Usa blocca League of Legends in Iran e Siria : Come riporta Eurogamer.net, i fan di League of Legends in Iran e in Siria sono stati bloccati dal gioco mentre le tensioni tra le due nazioni e gli Stati Uniti aumentano.Secondo Dot Esports (grazie, PCGN), i giocatori hanno segnalato di aver ricevuto un messaggio che li informava che il gioco è stato bloccato in ogni rispettivo paese a seguito di sanzioni commerciali applicate dal governo degli Stati Uniti. Lo sviluppatore Riot, che ha sede ...

Usa - cyberattacco all'Iran : «Colpiti i pc della Difesa» : WASHINGTON - Nella quiete di Camp David Donald Trump avrà pensato e ripensato al giorno più lungo della sua presidenza, quello della decisione più difficile: se accendere la...

GUERRA Usa-IRAN/ Dietro i cyberattacchi americani le pressioni dei sauditi : GUERRA USA-IRAN: i cyberattacchi avvenuti nelle scorse ore erano stati pianificati come ritorsione contro gli attacchi alle petroliere

Usa : negoziamo con Iran - no precondizioni : 0.00 "Gli Usa sono pronti a negoziare con l'Iran senza precondizioni". Così il segretario di Stato americano, Pompeo. "Sanno perfettamente dove trovarci e sono fiducioso che arriverà il momento in cui anche loro vorranno intavolare dei colloqui", ha aggiunto, attaccando però Teheran per la "spudorata disinformazione" sul drone abbattuto, dopo che il ministro degli Esteri Iraniano, Zarif, ha pubblicato le mappe che dimostrerebbero come il ...

Ondata di cyber attacchi Usa contro l'Iran : Il New York Times rivela che sarebbero avvenuti lo stesso giorno in cui Trump ha fermato i raid aerei

Ondata di cyber attacchi Usa contro l'Iran : Gli Stati Uniti hanno lanciato attacchi informatici contro i sistemi di controllo missilistico iraniano questa settimana dopo che Teheran ha abbattuto un drone di sorveglianza americano, secondo quanto riportato dai media statunitensi. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha ordinato un attacco militare di rappresaglia contro l’Iran, ma poi lo ha interrotto, dicendo che la risposta non sarebbe stata “proporzionata”, ...

Iran - gli Usa sferrano un cyber attacco contro Teheran : “Disabilitati i sistemi informatici di controllo dei lanciamissili” : L’attacco degli Stati Uniti all’Iran non è arrivato, come programmato inizialmente, con dei raid aerei, ma con una cyber offensiva. Secondo quanto riporta il New York Times, Washington ha sferrato un’offensiva digitale contro un gruppo di intelligence Iraniano che i servizi segreti Usa credono sia dietro all’attacco alle petroliere nel Golfo del’Oman. L’attacco dello Us cyber Command è stato portato a termine lo ...

