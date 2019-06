Casting per due nuovi film | uno prodotto da Oblivion Production e uno da Filmilan

Blastingnews

(Di venerdì 21 giugno 2019) Non mancano in questo periodo le opportunità di lavoro nel mondo dello spettacolo. In particolare sono attualmente aperte le selezioni per undellada girare in Emilia-Romagna, per la regia di Federico Rizzo, e per undailan da girarsi in Campania. Isi terranno rispettivamente a Bologna e nei pressi di Caserta. Il'999 - L'altra anima del calcio' Per la realizzazione di undiretto da Federico Rizzo e dal titolo '999 - L'altra anima del calcio', sono in corso le selezioni di attori e attrici per ruoli principali e secondari. Ilverràdae le riprese verranno effettuate nel mese di ottobre 2019 tra Bologna, Piacenza e Riccione. In particolare, la richiesta è attualmente indirizzata verso attori e attrici di 18 anni ma con età scenica di 16, per ruoli da protagonista, e verso attori e attrici ...

AmiciUfficiale : Il 2 luglio a Roma ci saranno i casting per #Amici19 e ATTENZIONE, ATTENZIONE ci sarà anche @AmorosoOF! Cosa aspet… - OfficialASRoma : ?? @Hyundai_Italia ha organizzato un casting per scegliere alcuni tifosi a cui far incontrare l'#ASRoma. Ma non è an… - ila035 : RT @AmiciUfficiale: Il 2 luglio a Roma ci saranno i casting per #Amici19 e ATTENZIONE, ATTENZIONE ci sarà anche @AmorosoOF! Cosa aspettate… -