Terremoto in Cina | decine di morti nel Sichuan | il possibile ruolo delle trivellazioni e

Forte Terremoto in Cina - decine di morti nel Sichuan : tecnologia 5G aiuta le operazioni di soccorso : Tredici persone sono morte e 199 sono rimaste ferite a seguito del terremoto di magnitudo 6,0 che ha colpito la provincia sudorientale cinese del Sichuan , lo scorso lunedi’ mattina. Lo ha reso noto il ministero della Gestione delle emergenze cinese. Alle 16 di ieri, 20 persone intrappolate fra i detriti sono state salvate, mentre altre 731 sono state evacuate, secondo il ministero. Sono in corso operazioni di ispezione e soccorso di ...

Forte Terremoto in Cina : 12 morti e centinaia di feriti - crollato un hotel : Una Forte scossa di magnitudo 6 ha colpito ieri la Cina sud-occidentale. Come vi avevamo raccontato in un primo momento, il terremoto ha causato danni in alcuni centri abitati più vicini...