Angelina Jolie vuole Keanu Reeves sul set con lei E forse anche nel suo cuore…

Brad Pitt passerà le vacanze in New Mexico coi figli (e ci sarà pure Angelina Jolie)

Angelina Jolie è “sempre più magra” - i fan preoccupati per le sue condizioni di salute : “Ha fatto testamento” : In qualità di Alto Commissariato dell’Onu per i rifugiati, Angelina Jolie ha fatto visita a diversi campi di rifugiati al confine tra Colombia e Venezuela: le immagini dell’attrice, vestita con una tunica con la sigla dell’Unhcr, hanno fatto il giro del web scatenando ansia e indignazione per la sua magrezza. “Sta diventando sempre più magra e pallida“, hanno commentato sui social molti fan dell’attrice ...

Brad Pitt e Angelina Jolie fanno crescere i figli con un'app : Brad Pitt e Angelina Jolie si affidano a un'app per crescere i loro figli a distanza, tra i due le liti per il divorzio sono un vago ricordo. Nell’era del progresso tecnologico con un semplice click si può fare qualsiasi cosa. Con un’APP si può controllare il meteo, fare acquisti on-line e, come sono soliti fare Brad Pitt e Angelina Jolie, oggi a distanza è possibile educare e crescere i propri figli. La bizzarra abitudine ...

Brad Pitt e Angelina Jolie ritrovano la serenità e progettano le vacanze insieme ai figli : Angelina Jolie e Brad Pitt di nuovo sereni per amore dei figli. Per l’ex coppia d’oro di Hollywood non si tratta di un ritorno di fiamma, ma di un’intesa per la custodia del loro sei eredi: Maddox (17 anni), Pax (15), Zahara (14), Shiloh (13) e i gemelli Knox e Vivienne (10), infatti, trascorreranno le vacanze insieme ai loro genitori, in Nuovo Mexico.Secondo quanto riportato da Harper’s Bazaar, Brad Pitt rimarrà ...

Angelina Jolie festeggia i 13 anni di Shiloh che è sempre stata libera di essere ciò che vuole

Dopo Angelina Jolie Brad Pitt non è uscito con nessuna donna : Brad Pitt è single e non ha appuntamenti galanti, lo rivela una fonte vicino all'attore in una recente intervista.Il divorzio con Angelina Jolie è ancora in atto, per i due non c’è pace. E anche se le loro carriere procedono a gonfie vele, la vita privata di Pitt e Jolie è un completo disastro.-- Come riportato da Grazia, a Brad Pitt sono stati accreditati molti flirt ma, in realtà, non è uscito con nessuna delle sue pretendenti. ...