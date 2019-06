Downton Abbey | trama | cast completo e anticipazioni del film

Nel trailer del film di Downton Abbey col cast originale spuntano i Reali d’Inghilterra (video) : Il film di Downton Abbey arriverà nelle sale solo alla fine dell'estate - in Italia in autunno, ad ottobre - ma le prime scene inedite della pellicola che fa da seguito alla pluripremiata serie inglese in costume sono già online grazie al primo trailer ufficiale. Focus Features ha pubblicato in anteprima un trailer completo del film scritto dal creatore e sceneggiatore di Downton Abbey Julian Fellowes e diretto da Michael Engler, già regista ...

Downton Abbey - ecco il trailer ufficiale del film : http://www.youtube.com/watch?v=tu3mP0c51hE Pronti per tornare a Downton Abbey? Fervono i preparativi nella dimora nobiliare inglese più famosa della serialità come si può vedere nel primo trailer ufficiale diffuso in queste ore. La famiglia Crawley si sta infatti preparando per tornare alla ribalta delle scene, ma soprattutto per accogliere degli ospiti molto speciali. Infatti nonostante siamo nel 1927 e la modernità avanza velocemente, i ...

Downton Abbey lascia la tv e arriva al cinema - il trailer del film con i regnanti (video) : Dal prossimo 12 settembre Downton Abbey sbarca al cinema. La famiglia Crawley, le sue dinamiche, i suoi immortali personaggi, arrivano sul grande schermo per una sorta di film celebrativo della saga televisiva a quattro anni dalla sua conclusione.Il 12 settembre sarà il giorno in cui inizierà la distribuzione internazionale di Focus Features e Carnival films di Universal che ha da sempre prodotto la serie creata da Julian Fellowes. Il film ...

Downton Abbey - ecco il trailer in italiano del film - al cinema dal 24 ottobre : Downton Abbey tornerà il 24 ottobre al cinema. ecco il trailer in italiano del film sequel della serie inglese.La residenza dei Crowley a Downton Abbey riaprirà presto, anche se in un posto diverso rispetto al passato. Sappiamo infatti che a settembre in USA (e a ottobre in Italia) arriverà un film su Downton Abbey al cinema.La data scelta per l’Italia è il 24 ottobre, e il film sarà distribuito da Universal Pictures, da cui dipendono la ...