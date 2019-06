Camminata | quanti passi al giorno sono necessari per fare effetto

dilei

(Di mercoledì 19 giugno 2019) Diecimilaal. Una misura diventata un riferimento universale per chi cerca di mantenersi in forma e prendersi cura di se stesso. Ma è proprio questo il numero giusto didaper stare bene? In realtà, pare che questa misura che tutti pensiamo sia una sorta di elisir di lunga vita, non abbia specifiche basi scientifiche. Insomma, diecimila non sarebbe il numero magico per assicurarci il giusto movimento quotidiano, e il numero digiusti invece, varierebbe anche in relazione all’età e allo stato fisico di ognuno. In media comunque, secondo gli studiosi, andrebbe bene anche unatà minore di, tra i cinquemila e gli ottomila, per assicurarci di aver fatto il possibile durante la giornata, per il nostro benessere. A svelare che quello dei diecimilaè un mito da sfatare, è un articolo pubblicato dal quotidiano inglese The Guardian, che si è chiesto ...