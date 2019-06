liberoquotidiano

(Di martedì 18 giugno 2019) Ciabatte pelose, vestaglia, boccoli biondissimi. Un look davvero improbabile quello esibito daa Io e te, la trasmissione nuova del pomeriggio di Raiuno. Conduce: Pierluigi Diaco. Laera nel parterre degli ospiti chiamati a parlare di oroscopo e amore. In studio anche l'astrol

Libero_official : Io e te, come si è conciata Maria Teresa Ruta: il dettaglio horror che spunta sotto la gonna - - FligndHollander : RT @SensoDiNausea: @LauraPuppato @FranFrancescop L'Italia come l'Argentina l'avete conciata voi così, oltre al fatto che l'Europa ha devast… - yorogenewara : Come sono conciata -