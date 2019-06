Francia | nuovo asfalto al Paul Ricard

Fifa 19 : nuovo aggiornamento dedicato ai mondiali femminili Francia 2019! : EA Sports ha rilasciato un nuovo aggiornamento di Fifa 19 che aggiunge alla modalità “Calcio d’inizio” i mondiali femminili “Francia 2019” che si disputeranno nel paese transalpino dal 7 giugno al 7 luglio! L’update (di 2Gigabyte circa), è totalmente gratuito ed è disponibile dal 29 maggio per PlayStation 4, Xbox One, e PC. 22 le nazionali […] L'articolo Fifa 19: nuovo aggiornamento dedicato ai mondiali ...

Juventus scatenata - no a De Ligt. C’è l’accordo : il nuovo difensore arriva dalla Francia : Secondo quanto riportato dall’odierna edizione della “Gazzetta dello Sport” e come confermato da altri colleghi della carta stampa. Marquinhos Juventus potrebbe rappresentare un accostamento reale. Il centrale del PSG, ex Roma, sarebbe stato individuato da Paratici come rinforzo ideale in vista della prossima stagione. Giocatore roccioso, caparbio e abile ad interpretare al meglio, sia il […] More

Isis - Al Baghdadi è vivo : in un nuovo video minaccia attacchi a Francia e alleati - Sky TG24 - : Il leader dello Stato islamico ricompare per la prima volta dal sermone nella Grande Moschea di Mosul nel 2014. Nel filmato parla con altri tre uomini della "guerra contro i crociati" e annuncia ...

Rugby - Francia : dopo i Mondiali il nuovo ct sarà Fabien Galthie : Galthie, 50 anni, ha collezionato 64 presenze come mediano di mischia e sarà assistente di Brunel nella prossima Coppa del Mondo. Galthie dovrebbe firmare un contratto fino al 2023. 0

Il Psg campione di Francia prima di scendere in campo : pari del Lille e nuovo titolo per Buffon : Al 3° tentativo, e in questo caso senza nemmeno scendere in campo, il Psg è finalmente campione di Francia. Ha aspettato, ma adesso può festeggiare il titolo della Ligue 1 anche aritmeticamente con ...

Francia - gilet gialli di nuovo in piazza : scontri a Parigi : ... askanews, - I gilet gialli sono tornati in piazza a Parigi e in altre città della Francia per un nuovo sabato di mobilitazione del movimento di protesta, il 23esimo consecutivo contro la politica ...

Francia - Gilet Gialli di nuovo in piazza : 23esimo sabato di proteste. Scontri a Parigi : Molti dei Gilet Gialli hanno dichiarato che l'incendio della cattedrale "non cambia nulla", anzi sui social c'è tanto fervore dopo una settimana carica di tensioni con la politica e con il mondo dell'...

Francia - a Parigi gilet gialli di nuovo in piazza : è l'atto 23 : ... il cui obiettivo sarebbe di "riprodurre il 16marzo", ovvero le scene di devastazioni e saccheggi che hannolasciando il mondo sbigottito. 20 aprile 2019 Diventa fan di Tiscali