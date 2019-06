Di Battista attacca Salvini nel suo nuovo libro | ' Vuole far cadere il Governo'

Scandalo di un consulente Lega sui rifiuti veneti - Di Battista attacca duramente gli alleati senza giri di parole : Alessandro Di Battista denuncia un fatto Scandalo so denunciando un consulente di un sottosegretario Lega e avverte: “Noi siamo altro” Tutto parte da una denuncia fatta da Fanpage.it che informa di aver ricevuto una proposta in denaro o meglio in pubblicità in cambio del blocco di un inchiesta portata avanti proprio da fanpage.it. Un inchiesta sul … Continue reading Scandalo di un consulente Lega sui rifiuti veneti , Di Battista ...

M5s - Di Battista provoca Salvini : “Nervosetto - su Siri Lega ha abbozzato. Se torna da Berlusconi? Auguri”. E attacca il Pd : provoca Matteo Salvini e la Lega , pur augurandosi che il governo duri ancora dopo le Europee per altri quattro anni. Ad attacca re il Carroccio è di nuovo Alessandro Di Battista , a margine della presentazione del libro “L’arma segreta della Francia in Africa” alla Città dell’altra economia. E ancora: “Il giorno della boutade sulle droghe Salvini sembra che se ne sia fatta una di canna vera. È un ...

Di Battista attacca : 'Siri dovrebbe farsi da parte - M5S ha diversa concezione di legalità' : Dopo un periodo in cui si era tenuto in ombra (soprattutto quando infine si era deciso per la non autorizzazione a procedere nei confronti di Salvini), adesso Alessandro Di Battista torna alla carica, e lo fa sulla questione Siri. Come sempre, la posizione del pentastellato è molto netta, e dichiara con fermezza che se lo stesso fosse avvenuto con un membro del M5S, ci sarebbero state immediate dimissioni. Si augura quindi che il sottosegretario ...