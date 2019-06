Annarita Cipollari | la sorella maggiore di Tina che nessuno conosce ‘esce allo scoperto’

caffeinamagazine

(Di martedì 18 giugno 2019) Tempi duri per Ambra Lombardi, nuova fidanzata di Kikò Nalli, ex marito di. I due si sono conosciuti all’interno della casa del Grande Fratello ed è scoppiato l’amore. Dopo la fine del reality show condotto da Barbara D’Urso i due hanno deciso di fidanzarsi ufficialmente e di vivere la loro relazione alla luce del sole. La relazione è nata davanti alle telecamere del Grande Fratello 16, ma sin da subito ha sollevato perplessità e dubbi. In molti sono convinti che l’ex inquilina siciliana abbia approfittato dei sentimenti dell’ex diper ottenere visibilità mediatica. Una di queste è ladella vulcanica opinionista, che ha svelato di non essere favorevole al legame, spiegando che anche il resto della famiglia –e figli compresi – la penserebbero come lei.è una delledellae già in passato ...

