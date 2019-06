Usa: bimba di 4 anni ruba bambola dal negozio, agenti fermano l’auto e le puntano la pistola (Di lunedì 17 giugno 2019) L'episodio ha scatenato una valanga di polemiche contro gli agenti di polizia del dipartimento di Phoenix, nello stato dell'Arizona, in Usa. Secondo la coppia di genitori, nessuno di loro si era reso contro che la piccola aveva preso la bambolina dal negozio. (Di lunedì 17 giugno 2019) L'episodio ha scatenato una valanga di polemiche contro glidi polizia del dipartimento di Phoenix, nello stato dell'Arizona, in Usa. Secondo la coppia di genitori, nessuno di loro si era reso contro che la piccola aveva preso la bambolina dal

Durante una passeggiata al centro commerciale con i propri genitori, la piccola Island, una bimba di 4 anni, ha adocchiato una bambolina tra gli scaffali di un negozio di giocattoli e l'ha portata via senza pagarla. Tanto è bastato per far scattare un blitz in piena regola da parte della polizia locale che ha inseguito di nascosto la vettura con la famiglia fermandola poco dopo armi in pugno, puntando una pistola anche sulla bimba e sul fratellino di appena un anno. È l'episodio che in queste ore ha scatenato una valanga di polemiche contro gli agenti di polizia del dipartimento di Phoenix, nello stato dell'Arizona, in Usa. L'episodio risale al 29 maggio scorso ma la vicenda è divenuta di pubblico dominio ora dopo che la famiglia ha chiesto un risarcimento milionario al dipartimento di polizia e online è apparso il video dell'intera sequenza.