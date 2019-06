Prima dell’alba | anticipazioni con Salvo Sottile in prima serata Rai 3

Prima dell’alba : Salvo Sottile scende «La Rampa» in prime time su Rai3 : Salvo Sottile L’ex poliziotto divenuto rapinatore, il camorrista, il militare sotto copertura, il baro di professione. Nell’edizione speciale di Prima dell’alba, in onda in prime time su Rai3 da lunedì 17 giugno troveranno spazio anche i protagonisti sconosciuti della notte. “Anime dolenti, uomini e donne ai margini” come le definisce Salvo Sottile. Il giornalista presenterà un nuovo ciclo di appuntamenti del suo ...