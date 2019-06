Pakistan | valanga travolge 4 italiani «Sono feriti | soccorsi molto difficili»

Valanga in Pakistan travolge 4 italiani : 16.07 Sette alpinisti,4 italiani e tre Pakistani, sono stati travolti da una Valanga in Pakistan.Nessuno degli italiani è rimasto ucciso, mentre uno dei 3 Pakistani è morto. Lo ha assicurato l' Ambasciata italiana in Pakistan. I sette erano impegnati in una spedizione, a quota 5.300 metri nella valle di Ishkoman, nel distretto di Ghizer. L'esercito Pakistano sta organizzando una missione di soccorso che partirà non prima di domani a causa ...

