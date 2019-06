Calciomercato Bologna | il nuovo 11 di Mihajlovic | tre nuovi innesti ed il sogno in ...

Calciomercato - tutte le trattative : colpaccio Napoli - nomi nuovi per Milan e Bologna : Secondo quanto riferisce Sky Sport, il Napoli avrebbe trovato l’accordo con Manolas. Il greco sarà il sostituto di Albiol, in partenza verso il Villareal. La Roma però non fa sconti sul prezzo del cartellino e pretende la clausola di 36 milioni. Il Napoli, secondo quanto riferito, starebbe provando ad inserire nella trattativa Diawara. Il centrocampista piace alla Roma ma non c’è accordo sulla valutazione che le due società ne fanno. Un ...

Calciomercato Bologna - spunta l’idea Ljajic per l’attacco : Calciomercato Bologna – Grandi manovre per i rossoblu, ripartiti dal tecnico che ha permesso alla squadra di conquistare la salvezza dopo una seconda parte di torneo da zone altissime della classifica. Sinisa Mihajlovic vorrà alzare l’asticella degli obiettivi, una mano in questo senso la daranno gli interventi sulla rosa. Diversi i nomi accostati agli emiliani in questi giorni, ma ne spunta uno nuovo per l’attacco: ...

Calciomercato - le bombe della notte : la questione Chiesa - i nomi per Milan e Napoli - il Lecce batte un colpo - Bologna scatenato - pazza idea del Parma : Si è conclusa un’altra giornata di Calciomercato. Numerose trattative avviate anche se la sessione è ancora chiusa. Tante le notizie riferite nel corso della trasmissione di Sky Sport “Calciomercato – L’originale“. Il Napoli è pronto a presentare un’offerta da 50 milioni di euro al Psv Eindhoven per Hirving Lozano. L’accordo col giocatore ci sarebbe già, ora si attende la risposta del club ...

Calciomercato Bologna - fari puntati su Gerson e diverse ipotesi all’estero : Calciomercato Bologna – Il Bologna riparte da Mihajlovic. Importante scelta del club rossoblu che è riuscito a convincere l’artefice della salvezza, il serbo rappresenta una garanzia come dimostrato nella seconda parte dell’ultima stagione. Adesso si pensa anche al mercato, secondo quanto riporta l’edizione odierna del ‘Corriere dello Sport’ si guarda in Belgio, il Bologna ha chiesto informazioni per ...

Calciomercato Bologna - Mihajlovic e la società vogliono alzare l'asticella : tutti i nomi in entrata [FOTO]

Calciomercato - le notizie di oggi – Il Bologna guarda in Giappone - Torino e Genoa fanno spese all’Empoli - Udinese e Lecce su un trequartista : Calciomercato oggi – Si è conclusa un’altra giornata di Calciomercato. Anche se non si è ancora entrati ufficialmente nella sessione estiva, le trattative e i rumors iniziano a susseguirsi. Le notizie di Calciomercato più importanti di oggi. Bologna OCCHI IN Giappone – Pazza idea in casa Bologna in vista della prossima stagione. La prima mossa è stata molto importante e riguarda la conferma in panchina dell’allenatore ...

Calciomercato Bologna - si guarda in Giappone : occhi su Tomiyasu : Calciomercato Bologna – Pazza idea in casa Bologna in vista della prossima stagione. La prima mossa è stata molto importante e riguarda la conferma in panchina dell’allenatore Sinisa Mihajlovic, adesso si lavora anche per rinforzare la rosa. Si profila sul mercato una soluzione clamorosa, secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ contatti per Takehiro Tomiyasu, difensore Giapponese classe ’98 che gioca in ...

Calciomercato - panchine bollenti : Fonseca a un passo dalla Roma - Mihajlovic resta a Bologna : Se ne parlava da giorni ora è ufficiale: Sinisa Mihajlovic e il Bologna vanno avanti. Nelle ultime settimane l' allenatore serbo era stato accostato anche a Juve, Lazio e Roma: rumors allontanati dopo i primi contatti con il club felsineo, che ha premiato il miracolo sportivo compiuto da Sinisa con

Calciomercato - le notizie di oggi – La proposta romantica a Buffon - l’Atalanta prova il colpaccio - Bologna - Udinese e Lecce scatenate : Buffon PIU’ VICINO AL PARMA – La proposta è ‘romantica’, si avvicina infatti al ritorno al Parma. Buffon è diventato importante proprio grazie al Parma, club che l’ha lanciato nel calcio del conta, ha tanti amici in città e per questo motivo sta prendendo seriamente in considerazione la proposta. Sono andati in scena contatti con persone vicine al portierone per valutare la possibilità di un ritorno, la trattativa non è ancora ...

Calciomercato Bologna - attaccante cercasi : Defrel o Inglese : Calciomercato Bologna – Dopo l’impresa della salvezza raggiunta con Mihajlovic in panchina il Bologna fa sul serio per la prossima stagione con la netta intenzione di rinforzare ancora di più la squadra, l’incontro con il tecnico serbo è stato positivo e sono arrivate rassicurazione sul fronte Calciomercato. Lyanco è tornato al Torino e come sostituto secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ potrebbe ...

Calciomercato - tutte le notizie di oggi – L’Inter guarda in casa Roma - i nomi per il Bologna - le trattative di Atalanta - Torino e Lecce : L’INTER guarda IN casa Roma – L’Inter è pronta a scatenarsi per costruire una squadra sempre più forte e le intenzioni sono di quelle importanti. Il club nerazzurro ha deciso di affidarsi ad Antonio Conte per la panchina, un top nel suo ruolo e che porterà L’Inter ancora più in alto. Nel frattempo la dirigenza prepara i botti sul Calciomercato, notizie importanti nelle ultime ore e spesa in casa Roma. Il nome ...