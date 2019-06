Allarme foreste | l’agricoltura industriale le sta annientando

Foreste - ecosistemi a rischio : l' Allarme dai satelliti : Che le Foreste ormai siano ecosistemi a rischio , si sa. Tuttavia, stupirebbe chiunque sapere che nel 2018 milioni di ettari di foresta pluviale tropicale incontaminata sono stati distrutti a causa dei pascoli per la produzione di carne di manzo e della coltivazione del cioccolato, oltre che a causa del tanto vituperato, anche in Italia, olio di palma.Eppure questo è il risultato portato alla luce dalle analisi satellitari di Global Forest ...

India - Allarme per la perdita di boschi e foreste ma gli indiani replicano : “non è vero - stanno crescendo” : E’ scontro sui dati che fotografano lo stato di salute delle foreste in India. Secondo un recente studio del Global Forest Watch, una sezione del WRI, il World Resources Institute, un centro di ricerca internazionale no profit, in diciassette anni il paese avrebbe perso foreste per una superficie pari a 1.6 milioni di ettari, quattro volte l’intera area di Goa. Il rapporto afferma che dal 2000 al 2010, il territorio coperto da boschi ...