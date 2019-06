MotoGp – Marquez vincente e fortunato | Quartararo sorride | Petrucci ancora sul podio | le

Classifica Mondiale MotoGp - la graduatoria dopo il GP di Catalogna. Marquez allunga in testa - +37 Dovizioso. Valentino Rossi 5° : Marc Marquez ha allungato in testa alla Classifica del Mondiale MotoGP 2019, lo spagnolo ha vinto il GP di Catalogna e ora vanta 140 punti in Classifica. Il Campione del Mondo in carica ha 37 punti di vantaggio su Andrea Dovizioso che è caduto per colpa di Jorge Lorenzo proprio come Maverick Vinales e Valentino Rossi, quinto a quota 72. Di seguito la Classifica generale del Mondiale MotoGP. Classifica Mondiale MotoGP 2019 (dopo GP ...

MotoGp - Marquez prende il largo su Dovizioso : la nuova classifica piloti dopo il Gp di Barcellona : Il pilota spagnolo aumenta il proprio vantaggio in classifica, sfruttando la caduta del Dovi causata dalla scivolata di Lorenzo Il Mondiale di MotoGp prende sempre più la strada di Cervera, soprattutto dopo quanto avvenuto nel corso del Gp di Barcellona. Marc Marquez vince la gara al Montmelò, precedendo sul traguardo Fabio Quartararo e Danilo Petrucci, unici superstiti insieme alle due Suzuki del disastro combinato in curva 10 da ...

MotoGp - a Barcellona vince Marquez : diretta tv e streaming del Gp di Catalogna : Al secondo giro Lorenzo stende Rossi, Dovizioso e Vinales: per il compagno di squadra è una cavalcata solitaria. Petrucci...

Ordine d’arrivo MotoGp - GP Catalogna 2019 : risultato e classifica. Marquez vince - Lorenzo fa cadere Valentino Rossi - Dovizioso e Vinales : Marc Marquez ha vinto il GP Catalogna 2019, settima tappa del Mondiale MotoGP. Lo spagnolo si è imposto a Barcellona e ha compiuto un allungo importante in classifica generale, il centauro della Honda ha beneficiato del clamoroso incidente occorso nel corso del secondo giro: Jorge Lorenzo è entrato con foga alla curva 10, ha tirato giù Andrea Dovizioso che a sua volta ha steso Maverick Vinales e Valentino Rossi. Strike di grandi dimensioni che ...

MotoGp : Marquez trionfa nel Gp Catalogna : 14.43 Marc Marquez (Honda) domina il Gp di Catalogna. L'iridato conquista così il 74° successo (4° stagionale) che gli permette di allungare nella classifica. Il francese Quartararo (Yamaha),che era partito in pole, termina al secondo posto dopo uno spettacolare duello con Petrucci (Ducati). Iannone chiude 11°. La svolta della gara al 2° giro quando Lorenzo, nel tentativo di guadagnare il secondo posto alle spalle di Marquez, innesca una ...

MotoGp - GP Catalogna 2019 : scaramucce in pista tra Jorge Lorenzo e Marc Marquez. Rapporto non idilliaco fra i due spagnolo : Era solo questione di tempo. Il Rapporto tra i due spagnoli Marc Marquez e Jorge Lorenzo, compagni di squadra della Honda HRC, era destinato ad incrinarsi inevitabilmente. La differente resa tra l’asso nativo di Cervera e il maiorchino è lampante e guardare la classifica è come sparare sulla Croce Rossa, riferendoci a Jorge: 115 contro 19 punti parlano chiaro. Un differenziale che alimenta il malumore di Lorenzo, ovviamente maldisposto a ...

MotoGp - GP Catalogna 2019 : Andrea Dovizioso e Ducati - che fatica sul giro secco. Marquez rischia di scappare nel Mondiale : Le qualifiche del GP di Catalogna, settima prova del Mondiale 2019 di MotoGP, sono andate in archivio. A festeggiare è stato il francesino Fabio Quartararo che, sulla Yamaha Petronas, si è preso la soddisfazione di centrare la seconda pole position in carriera nella classe regina, dopo quella a Jerez de la Frontera (Spagna). Una prestazione di grande qualità quella del transalpino, in grado di far meglio di un certo Marc Marquez, secondo nella ...

Andrea Dovizioso MotoGp - GP Catalogna 2019 : “La seconda fila va bene - gara difficile. Yamaha competitive e Marquez…” : Andrea Dovizioso non è riuscito a giganteggiare nelle qualifiche del GP Catalogna 2019 come ci si poteva aspettare dopo le prove libere ma il forlivese è riuscito comunque a guadagnare la quinta posizione sulla griglia di partenza (dopo la penalizzazione inflitta a Maverick Vinales) e domani andrà a caccia della vittoria. Il pilota della Ducati deve cercare di ottenere un risultato di lusso a Barcellona, possibilmente battendo Marc Marquez per ...

MotoGp - Valentino Rossi punge Marquez : parole taglienti all’indirizzo dello spagnolo : Il Dottore è stato interrogato sul comportamento di Marquez, che ha sfruttato la scia del pesarese nelle Q2 delle qualifiche del Gp di Barcellona Quinto posto in pista, quarto dopo la penalizzazione di Maverick Viñales, un risultato positivo per Valentino Rossi al termine delle qualifiche del Gp di Barcellona. Le Yamaha sembrano brillare sul circuito del Montmelò, ma non è tutto oro quel che luccica secondo il pesarese. Alessandro La Rocca ...

MotoGp - Lorenzo non si piega : “la Honda mi darà quel che voglio. Marquez? Ecco cosa gli dico” : Lo spagnolo ha parlato dopo le qualifiche del Gp di Barcellona, soffermandosi sulle sue sensazioni in vista della gara e sul battibEcco con Marquez Jorge Lorenzo archivia con un sorriso le qualifiche, vista la top ten conquistata a Barcellona. Il maiorchino scatterà dalla decima casella, provando ad ottenere un risultato positivo sul circuito del Montmelò, che in passato gli ha dato tante soddisfazioni. Alessandro La Rocca ...

MotoGp - Analisi Qualifiche GP Catalogna 2019 : Yamaha mai così bene - la Honda è solo Marquez - Ducati imperfetta : Le Qualifiche del Gran Premio di Catalogna 2019 della MotoGP ci hanno proposto grandissimo equilibrio, come raramente si è visto nel corso di questa stagione. Tutti i top team, infatti, hanno dimostrato di essere competitivi sulla pista del Montmelò e, ognuno, ha le proprie carte da giocarsi. La gara, probabilmente, sarà un’altra storia, ma per il momento si possono trarre diverse Analisi interessanti. In primo luogo non si può che notare ...

MotoGp - sguardo furtivo e occhiata veloce : lo strano gesto di Valentino Rossi nei confronti di Marquez [VIDEO] : Subito dopo la bandiera a scacchi, Valentino Rossi ha sbirciato il cupolino della moto di Marc Marquez per carpirne qualche segreto Una sbirciatina per scoprire il segreto della partenza di Marc Marquez, un’occhiata veloce per analizzare al volo il metodo utilizzato dallo spagnolo allo spegnimento dei semafori. Valentino Rossi non vuole lasciare nulla al caso e, dopo la fine delle qualifiche del Gp di Barcellona, si è affiancato al ...

MotoGp in Catalogna - Fabian Quartararo in pole davanti a Marc Marquez. Quinto Valentino Rossi : Con soli 15 millesimi di vantaggio, è Fabian Quartarato ad aggiudicarsi la pole position del Gp di Catalogna, settima tappa del Motomondiale, nella classe MotoGP. Il francese, in sella alla Yamaha del team Petronas, con il tempo di 1’39”484 ha beffato lo spagnolo Marc Marquez che con la sua Honda ha dovuto accontentarsi del secondo posto. Per il “rookie” transalpino è la seconda pole in carriera nella classe regina del ...

MotoGp in Catalogna - Fabian Quartararo in pole davanti a Marc Marquez. Solo quinto Valentino Rossi : Con soli 15 millesimi di vantaggio, è Fabian Quartarato ad aggiudicarsi la pole position del Gp di Catalogna, settima tappa del Motomondiale, nella classe MotoGP. Il francese, in sella alla Yamaha del team Petronas, con il tempo di 1’39”484 ha beffato lo spagnolo Marc Marquez che con la sua Honda ha dovuto accontentarsi del secondo posto. Per il “rookie” transalpino è la seconda pole in carriera nella classe regina del ...