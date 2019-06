Il M5S difende il salario minimo da Confindustria

Laura Castelli (M5S) si difende : “Non ho diffuso io la lettera di Tria all’Ue” : La viceministra dell'Economia, Laura Castelli, intervistata da Fanpage.it assicura di non essere stata lei a far trapelare la lettera che il ministro Giovanni Tria stava per inviare alla Commissione europea in risposta alla richiesta di chiarimenti sulla possibile procedura d'infrazione sul debito italiano.Continua a leggere

Palermo - insegnante sospesa si difende. M5S : “Depositata interrogazione. Alla Lega piacciono cittadini indottrinati?” : “piacciono solo i cittadini indottrinati? Obbedienti e quindi incapaci di costruire un mondo migliore di quello che ereditano, di spingerci oltre i diritti già conquistati? Noi lavoriamo affinché gli studenti abbiano un pensiero critico, sviluppino ragionamenti indipendenti e imparino a pensare con la propria testa. E il Ministero della Lega cosa fa? Li censura“. Anche il caso dell’insegnante sospesa per 15 giorni dopo che i ...

Di Maio-Salvini - nuovo scontro : «Ormai difende la casta». La replica : «M5S sembra il Pd» : Ancora tensioni tra M5S e Lega, con Di Maio che accusa Salvini di essersi spostato all'estrema destra, schierandosi a difesa della casta, e l'alleato che contrattacca rimproverando ai...

Salvini : “Noto troppi accoppiamenti tra Pd e M5S”. Di Maio : “Non lo riconosco più - ora difende la casta” : “Inizio a notare troppi accoppiamenti tra Pd e 5 stelle, troppa sintonia”. “Il leader della Lega non lo riconosco più. Ora difende la casta”. Si avvicinano le elezioni Europee e lo scontro tra i vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio rimane continuo. Un botta e risposta a distanza con l’unico obiettivo di mostrare le differenze e giocare il tutto per tutto in vista del 26 maggio. Da una parte la strategia scelta ...

Rita Dalla Chiesa difende Nunzia De Girolamo dal M5S : "La gente si ammazza e voi pensate a lei?" : Sull'ex ministro Nunzia De Girolamo si è scatenato un durissimo dibattito a metà tra televisione e politica, dopo che Luigi Di Maio si è detto contrario all'ipotesi che le venga affidata la conduzione di Linea verde su Rai 1. A difesa della concorrente di Ballando con le stelle, tra le altre, è inte

M5S contro ddl Zanda per reintrodurre finanziamento ai partiti. Di Maio : 'Vera natura Pd è difendere i privilegi' : ...49 della Costituzione sui partiti politici e il ritorno al finanziamento pubblico per le formazioni politiche con l'istituzione di un fondo da 90 milioni di euro presso il ministero dell'Economia. ...

M5S contro ddl Zanda per reintrodurre finanziamento ai partiti. Di Maio : “Vera natura Pd è difendere i privilegi” : Dopo il ritiro della legge per l’aumento degli stipendi dei parlamentari a prima firma del capogruppo Pd Luigi Zanda, i 5 stelle chiedono ora il ritiro di un altro provvedimento. Il testo sotto accusa riguarda l’attuazione dell’articolo 49 della Costituzione sui partiti politici e il ritorno al finanziamento pubblico per le formazioni politiche con l’istituzione di un fondo da 90 milioni di euro presso il ministero ...

Pd - Zingaretti : “No differenze tra Oliverio e Marini - M5S difende i propri politici ed è giustizialista solo con altri” : “Diverso trattamento sui casi Oliverio e Marini? Non c’è nessuna differenza di atteggiamento politico. C’è una sfera giudiziaria che ci vede sostenere l’attività delle procure, affinché sia fatta chiarezza, e c’è una responsabilità della politica nei territori, su come garantire trasparenza e selezione delle classi dirigenti”. A rivendicarlo il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, a margine di una ...

Caso Siri : pressisng M5S per dimissioni. Lo difende la Lega : Il sottosegretario leghista pronto ad essere ascoltato nelle prossime ore dai pm. Salvini lo difende e ricorda che i processi si fanno in tribunale e non sui giornali. I cinquestelle restano fermi nel ...

ESCLUSIVA On. Pignatone - M5S - : "Appena approvato alla Camera il decreto Emergenze Agricole - siamo chiamati a difendere le nostre eccellenze" : Passiamo, adesso, alle merci che vengono importate da altri Paesi e che non solo rallentano la nostra economia, ma al contempo ci espongono a rischi connessi alla salute. Il nostro dovere è quello di ...

Siri si difende : "Mai preso un euro - M5S mi usa come carne da macello" : Il senatore e sottosegretario ai Trasporti Armando Siri (Lega), indagato per corruzione, si difende dalle colonne del Corriere della Sera rigettando l’accusa di aver intascato una presunta tangente da 30mila euro: "Non ho mai preso un soldo da nessuno, sono veramente provato, seccato, sconcertato". Il sottosegretario Siri (Lega) è indagato per corruzione: 'Chiedo di essere ...