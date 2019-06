Catalunya | Marquez | Quartararo | Petrucci Ma decisivo lo strike

MotoGp Catalunya - Lorenzo abbatte tutti e regala la vittoria a Marquez. Secondo Quartararo - poi Petrucci : Jorge Lorenzo. Due parole fino a ieri dimenticate dal circus della MotoGp descrivono il disastro del gran premio della Catalogna. Il maiorchino, disperso per 6 gare, parte decimo e per il desiderio di strafare con le gomme morbide, finisce per fare strike al 2° giro. Un colpo destinato alla peggiore antologia del motomondiale e a cambiare il campionato in corso: Lorenzo arriva lungo in staccata, pianta l’anteriore di traverso e in un colpo ...