Calcio | Sarri lascia il Chelsea | è nuovo allenatore Juve

Calciomercato domenica 16 giugno : Juve - Sarri ufficiale domani? Cagliari - piace Eder : Calciomercato 16 giugno- JuveNTUS: Domani potrebbe essere il giorno dell’attesissima fumata bianca dell’affare Sarri. Il tecnico, stando a quanto riportato dalle ultime indiscrezioni potrebbe firmare un triennale da circa 6 milioni di euro a stagione. Per il centrocampo piace anche Ndombele. Cagliari: Eder potrebbe rappresentare una contropartita intrigante per il club rossoblù. Il giocatore piace […] L'articolo Calciomercato ...

Calciomercato Juventus : possibile lo scambio Higuain-Zaniolo - Sarri vorrebbe Icardi : Grandi manovre in casa Juventus per quanto riguarda il Calciomercato estivo. Mentre si attende l'annuncio di Maurizio Sarri (il quale, come riportano le ultime indiscrezioni dalla Gran Bretagna, sarebbe stato finalmente liberato dal Chelsea). la dirigenza bianconera sta lavorando con grandissima attenzione per costruire la nuova Juventus. Uno dei gli obiettivi principali del direttore sportivo Fabio Paratici è Nicolò Zaniolo, certamente una ...

Calciomercato Juventus - l’11 stellare con Sarri : una cessione eccellente (a sorpresa) ed il sostituto - come cambia la squadra con alternative di lusso [FOTO] : 1/23 La Juventus di Sarri ...

Calciomercato Juve - Sarri ad un passo : nella sua formazione ci sarebbero Chiesa e Icardi : Come riporta parte dei media sportivi italiani, l'arrivo di Maurizio Sarri alla Juventus sarebbe molto vicino. Paratici è appena tornato da Londra dove avrebbe lavorato per la conclusione della trattativa con il Chelsea. L'ufficialità potrebbe arrivare ad ore. Intanto, starebbe già nascendo la nuova Juventus che sarebbe plasmata sulle idee del tecnico toscano. In difesa le certezze sono Bonucci e Chiellini, mentre è già stato perfezionato ...

Calciomercato Juventus - se dovesse saltare Sarri l'alternativa potrebbe essere Mourinho : Sale l'attesa per tutta la tifoseria della Juventus, che ancora non sa chi sarà il successore di Massimiliano Allegri. Il tecnico toscano ha lasciato la panchina bianconera da quasi un mese e la dirigenza della Juventus sta tenendo tutti i tifosi sulle spine. In queste ore sta circolando con grande insistenza il nome di Maurizio Sarri, che ha vinto l'Europa League con il Chelsea e che è riuscito ad arrivare al terzo posto in campionato. Stando ...

La rassegna stampa di martedì 11 giugno – Le prime pagine di Calcio : “Sarri - te li porto io!” [FOTO] : 1/5 TuttoSport ...

Calciomercato Juventus – Emerson impressiona con l’Italia : può arrivare insieme a Sarri : Emerson Palmieri stuzzica l’interesse della Juventus: i bianconeri bussano nuovamente alla porta del Chelsea dopo la richiesta relativa a Maurizio Sarri La Juventus è a caccia di tasselli importanti per sistemare la difesa, non solo al centro, reparto nel quale Chiellini e Bonucci possono ancora reggere adeguatamente, ma soprattutto sulle fasce. Se a destra Cancelo non sembra dare garanzie difensive, a sinistra Alex Sandro, ogni ...

Calciomercato Juventus - tra Sarri e Higuain si inserisce Pogba… : Calciomercato Juventus – I primi due hanno fatto le fortune del Napoli qualche anno fa, si sono rincontrati a Londra e potrebbero farlo anche a Torino, ma solo momentaneamente. Il terzo potrebbe essere un altro ritorno, ma sarebbe un vero e proprio colpaccio. La Juve lavora, ancora c’è da scegliere il nodo allenatore ma si guarda anche alla rosa. Secondo quanto riferisce oggi la Gazzetta dello Sport, nella vicenda Sarri ...

Calciomercato domenica 8 giugno : Cagliari - spunta Eder. Juve-Sarri - ci siamo. Napoli su Lukaku : Calciomercato 9 giugno- Tutto pronto per le trattative di oggi domenica 9 giugno. Accordo imminente tra l’Inter e il Cagliari per il passaggio in nerazzurro di Barella. Cagliari: Barella ad un passo dall’Inter. Il club isolano incasserà circa 45 milioni di euro complessivi. spunta Eder come nuova contropartita tecnico. Il giocatore potrebbe gradire la destinazione […] L'articolo Calciomercato domenica 8 giugno: Cagliari, spunta ...

La rassegna stampa di sabato 8 giugno – Le prime pagine di Calcio : “Guardiola - Sarri ti porto via Cancelo” [FOTO] : 1/5 Tutto Sport ...

Il Calcio e gli stipendi si basano sui sentimenti dei tifosi - quello di Sarri è un tradimento : Qualcuno, anche con una certa fretta e una certa insofferenza, cerca di ridurre la questione Sarri ad una rigida contrapposizione fra Sarristi e non, oppure fra idealisti e cinici, fra napoletani da asilo nido e saggi conoscitori di calcio-business. Ma andando più indietro, per individuare la ragione per cui tutto questo meccanismo suscita reazioni, si rischia di rimanere sorpresi, e di scoprire che al posto di una contrapposizione c’è, ...

Calciomercato Juve - con Sarri potrebbe essere rivoluzione : Koulibaly e Pogba nel mirino : La Juventus 2019/20 inizierà ad avere un suo tratto ben distinto non appena sarà stato ufficializzato il nome del nuovo allenatore. In attesa, un paio di cose sono certe: i Campioni d’Italia ripartiranno ancora da Cristiano Ronaldo, ma tutti i reparti saranno sottoposti a restyling. Se non addirittura rivoluzionati, come potrebbe essere per la difesa dopo l'addio di Barzagli e in considerazione del fatto che Chiellini e Bonucci nel 2020 avranno ...

Calcio - Lorenzo Insigne : “Stiamo costruendo un grande gruppo in azzurro. Sarri alla Juve? Spero che alla fine cambi idea” : Nella conferenza stampa in programma nella giornata di oggi da Coverciano, dove la Nazionale italiana di Calcio di Roberto Mancini è in raduno per preparare le prossime due partite contro Grecia e Bosnia Erzegovina, valide per le Qualificazioni agli Europei 2020, è intervenuto Lorenzo Insigne, ormai a tutti gli effetti uno dei veterani del gruppo azzurro cresciuto notevolmente nell’ultima stagione grazie all’esperienza internazionale ...