Sea Watch | Salvini autorizza lo sbarco di 10 migranti ma firma il divieto contro la ong

Sea Watch - sì a sbarco di 10 migranti : 16.52 Sbarcheranno a breve a Lampedusa 10 dei 53 migranti a bordo della Sea Watch, ferma al limite delle acque territoriali italiane. Si tratta di 3 minori,3 donne (di cui 2 incinte),2 accompagnatori e 2 malati.Lo sbarco è stato autorizzato dal Viminale I migranti saranno portati a Lampedusa con una motovedetta della Guardia Cosiera. La nave della Ong,con i migranti a bordo,è ferma al limite delle acque italiane, dopo il divieto d'ingresso ...

SeaWatch : scontro Ue-Salvini su sicurezza Libia - lui non indietreggia e vieta lo sbarco : Quello tra Matteo Salvini e l'Europa continua da essere un rapporto particolarmente complicato. Le tensioni sulla questione relativa ai conti dello Stato italiano e al debito pubblico, sono tornate a lasciare spazio alla diversa veduta sulla questione migranti. Stavolta il duello a distanza riguarda l'ennesima nave Ong nel Mediterraneo che avrebbe intenzione di sbarcare in Italia. Il Ministro dell'Interno, forte anche del nuovo decreto sicurezza ...

Sea Watch - in arrivo medici a bordo : 13.47 Il Centro di coordinamento dei soccorsi di Roma manderà a bordo della nave Sea Watch 3 i medici per un controllo sanitario in assistenza dei 52 naufraghi soccorsi tre giorni fa a largo delle coste libiche. "A seguito delle comunicazioni della Sea Watch 3, da 3 giorni in mare senza l'indicazione di un porto sicuro, Mrcc Roma ha annunciato un controllo medico in assistenza ai naufraghi. Ci stiamo avvicinando alla posizione dell'incontro, ...

Salvini vuole vietare l’ingresso della Sea Watch 3 in acque italiane : Ha firmato il divieto, previsto dal nuovo "decreto sicurezza", che però richiede anche la firma dei ministri della Difesa e dei Trasporti

Salvini : “Firmato divieto di ingresso per Sea Watch”. Ong : “Non riporteremo nessuno in Libia” : La nave Sea Watch 3 con a bordo 52 migranti è a 15 miglia da Lampedusa. Da due giorni è in acque internazionali. “Ho appena firmato il divieto di ingresso, transito e sosta alla nave Sea Watch 3 nelle acque italiane, come previsto dal Nuovo Decreto Sicurezza”, ha annunciato il ministro Matteo Salvini.Continua a leggere

Migranti - con Decreto Sicurezza Bis Salvini firma divieto d’ingresso per la Sea Watch 3. L’ong : “Non li riportiamo in Libia” : “Ho appena firmato il divieto di ingresso, transito e sosta alla nave Sea Watch 3 nelle acque italiane, come previsto dal nuovo Decreto Sicurezza. Ora il documento sarà alla firma dei colleghi ai Trasporti e alla Difesa: stop ai complici di scafisti e trafficanti“. È l’annuncio arrivato dal ministro dell’Interno Matteo Salvini che ha subito attivato nei confronti della nave dell’ong tedesca con a bordo 52 Migranti ...

Sea Watch - contro la Ong scatta per la prima volta il decreto sicurezza bis : I 52 migranti a bordo della nave battente bandiera olandese hanno passato la seconda notte al confine con le acque...

Migranti - Sea Watch : "Noi non riporteremo nessuno in Libia" : La nave, con a bordo 52 Migranti, è a 15 miglia dall'isola di Lampedusa. L'Ong: "Una persona ci ha raccontato di essere stato costretto a seppellire cadaveri per preparare il centro di detenzione alla visita di operatori esterni"

SeaWatch vicino Lampedusa. Salvini - non la passerà liscia : "Ciondolano nel Mediterraneo e giocano sulle pelle dei migranti, ma l'Italia non si fa dettare le regole dell'immigrazione da una Ong tedesca che usa una nave olandese fuorilegge. Non pensino di passarla liscia". Matteo Salvini rinnova e rilancia a testa bassa le accuse contro Sea Watch, che da oltre 24 ore e' al limite delle acque territoriali italiane, ad una quindicina di miglia da Lampedusa, dopo aver rifiutato il porto 'sicuro' di Tripoli ...

La Sea Watch ha fatto rotta verso Lampedusa. Ora è ferma a 16 miglia dall'isola : La Sea Watch sfida Salvini: ?"Avendo ricevuto come unica indicazione il porto di un Paese in guerra - si legge un un tweet della Ong - la Sea Watch ha fatto rotta nord, verso il porto sicuro più vicino alla posizione del soccorso: Lampedusa. Restiamo in stand by a circa 16 miglia dall'isola". Avendo ricevuto come unica indicazione il porto di un Paese in guerra, la #SeaWatch ha fatto rotta nord, verso il porto sicuro più vicino alla ...

Sea Watch - Conte : “Le ong devono essere più trasparenti” : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, da La Valletta, è intervenuto sulla vicenda della Sea Watch 3, che ha recuperato 53 naufraghi due giorni fa, ed è adesso in stand by al largo di Lampedusa, dopo essersi rifiutata di far rotta verso la Libia: "Vogliamo che certi comportamenti siano un po' più trasparenti da parte anche delle Ong"Continua a leggere